Guy Ritchie va réaliser un film sur la Seconde Guerre mondiale

Il réalisera Ministry of Ungentlemanly Warfare, un film de guerre dans la lignée d’Inglourious Basterds, pour Paramount Pictures.

Rien n’arrête Guy Ritchie. Après The Gentlemen, sorti en janvier 2020 sur nos écrans, le réalisateur a déjà un nouveau projet sur le feu. Alors qu’il travaille encore sur Five Eyes, un thriller d’action avec Jason Statham et Hugh Grant, le réalisateur vient de signer avec Paramount pour l’adaptation du roman Ministry of Ungentlemanly Warfare de Damien Lewis. Le film suivra les aventures d’une unité d’opération secrète, formée à la demande de Churchill en 1939. Ses membres, triés sur le volet, vont devoir agir derrière les lignes ennemies pour mettre à mal les nazis. Ils vont notamment mettre au point les plus spectaculaires sabotages de la Seconde Guerre mondiale. Pour écrire ce film que l’on imagine déjà explosif, Paramount a fait appel à un habitué du genre. C’est Arash Amel, scénariste de A Private War et Zone Hostile qui officiera. La production sera quant à elle assurée par Paramount en association avec la société de Jerry Bruckheimer.

Ritchie décroche son Inglourious Basterds

Après s’être intéressé aux gangsters britanniques dans Arnaques, crimes et botanique, Snatch et plus récemment The Gentlemen, le réalisateur fait une entrée dans le cinéma d’époque. L’intrigue et l’univers du film n’est pas sans rappeler un autre long-métrage : Inglourious Basterds. Il faudra sans doute compter sur un casting 5 étoiles, comme c’est souvent le cas dans la filmographie du Britannique. Paramount ne donne pas encore la date de sortie du film. Five Eyes devant arriver sur nos écrans en 2022, ce n’est donc visiblement pas pour tout de suite. Il travaille aussi sur Un Homme en colère avec Jason Statham, Scott Eastwood et Holt McCallany dans les rôles principaux. Le film suivra les aventures de H, un mystérieux convoyeur de fonds qui transporte chaque semaine des centaines de millions de dollars à travers la cité des anges. C’est un remake du film français, Le Convoyeur. Décidément, Guy Ritchie ne s’arrête jamais.