AMD lancera sa nouvelle Radeon RX 6000 le 3 mars

AMD nous donne rendez-vous le 3 mars à 17h pour révéler sa nouvelle carte graphique de la famille Radeon RX 6000.

Il va prochainement y avoir du mouvement du côté d’AMD ! Le 3 mars, le fondeur basé à Santa Clara lancera une nouvelle déclinaison parmi ses cartes graphiques Radeon RX 6000 dotées de la nouvelle architecture RDNA 2. La firme ne précise pas s’il s’agit d’un modèle encore plus haut de gamme que les actuelles RX 6800, 6800 XT et 6900 XT, ou bien s’il s’agira plutôt d’une carte moins véloce. Dans son tweet, AMD nous donne simplement rendez-vous le 3 mars prochain à 17h (heure française), « pour découvrir ce nouveau membre de la famille Radeon RX 6000. »

Le prochain chapitre #RDNA2 s'écrit. Rejoignez-nous en direct le 3 mars à 17h00 pour découvrir ce nouveau membre de la famille Radeon RX 6000. https://t.co/MY3mo76rA7 — AMD France (@AMD_France) February 25, 2021

D’après certaines rumeurs, AMD pourrait bien présenter une RX 6700 XT le 3 mars. Celle-ci pourrait embarquer un GPU Navi 22 doté de 40 unités de calcul, et disposer de 12 Go de mémoire GDDR6 ainsi qu’un bus de 192 bits. Il conviendra bien sûr de confirmer tout cela — ou pas — la semaine prochaine.

En attendant l’annonce, on espère que cette nouvelle venue dans la gamme Radeon RX 6000 ne souffrira pas de la pénurie de cartes graphiques qui touche actuellement AMD et NVIDIA, et, par extrapolation, les consoles next gen. NVIDIA a néanmoins trouvé la parade avec sa dernière RTX 3060, qui sort justement ce 25 février 2021. Pour éviter que les mineurs de cryptomonnaies ne se l’arrachent et ne participent à alimenter la situation de pénurie, le fondeur bride les performances de crypto-minage de sa nouvelle carte de 50%, tout en proposant une alternative avec sa CMP, une carte spécialement dédiée aux mineurs de cryptomonnaies, et qui devrait arriver sur les étals avant le second trimestre 2021.