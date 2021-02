Disney+ : enfin une date pour les séries Loki et Star Wars : The Bad Batch

À l’occasion de la conférence « Television Critics Association Winter Press Tour » Disney+ a dévoilé quelques unes de ses prochaines séries originales. Parmi elle, on retrouve sans surprise Falcon and The Winter Soldier, Big Shot mais aussi Star Wars : The Bad Batch.

Le programme va être chargé sur Disney+. La plateforme a profité de la conférence « Television Critics Association Winter Press Tour » pour présenter plus en détails ses prochaines séries originales. En plus de la très attendue Falcon and The Winter Soldier, la firme aux grandes oreilles a enfin dévoilé la date de diffusion de Star Wars : The Bad Batch. La série d’animation racontera comment l’escouade Bad Bad – une troupe d’élite de clones expérimentaux, génétiquement différente de ceux constituant l’armée de la République – trouve ses marques dans une galaxie en pleine transformation après la Guerre des Clones. La série dérivée de The Clone Wars est écrite et dirigée par Jennifer Corbett. On retrouvera Ming-Na Wen (The Mandalorian) et Dee Bradley Baker (American Dad) au casting vocal. Elle sera diffusée à partir du 4 mai sur Disney+ à un rythme hebdomadaire.

Loki arrive en juin sur Disney+

Le dieu de la malice va faire son grand retour sur nos écrans. Toujours incarné par Tom Hiddleston, Loki sera au cœur d’une nouvelle série estampillée Marvel. Après les événements d’Avengers : Endgame, qui lui ont permis d’échapper à l’emprise de son frère, l’Asgardien se retrouve aux mains de TVA, une institution chargée de surveiller plusieurs réalités du multivers et qui tente de maintenir les interférences temporelles aussi peu nombreuses que possible. En s’échappant, Loki aura sans doute créé un paradoxe, que l’autorité entend bien régler. La série pourrait ainsi être la première œuvre du MCU à explorer les réalités alternatives. Hiddleston ne sera pas seul dans cette aventure puisqu’Owen Wilson est aussi au casting. Rendez-vous le 11 juin sur Disney+.

On notera aussi le retour de la série High School Musical, inspirée des films éponymes. La rentrée à East High sera fera le 14 mai prochain sur la plateforme. Disney+ prévoit aussi de nous offrir une plongée dans le monde du basket avec Big Shot qui suivra les aventures d’un entraîneur qui se voit contraint d’accepter un emploi dans un lycée pour jeunes filles. La série avec John Stamos sera disponible dès le 16 avril prochain.

Falcon and the Winter Soldier – 19 mars

Les Petits Champions : Game Changers – 26 mars

Big Shot – 16 avril

Star Wars : The Bad Batch – 4 mai

High School Musical (saison 2) – 14 mai

Loki – 11 juin

Zenimation (saison 2) – 11 juin

Le mystérieux cercle Benedict – 25 juin

Monstre & Cie : au travail – 2 juillet

Turner & Hooch – 16 juillet

Les aventures au parc de Tic et Tac – 23 juillet

Pour découvrir l’intégralité du calendrier Disney sur le petit et le grand écran, c’est par ici que ça se passe.