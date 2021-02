Paramount+ : la nouvelle plateforme qui diffusera notamment la série Halo

Dans moins d’une semaine, CBS All Access deviendra Paramount Plus. Cette nouvelle version de la plateforme de streaming s’accompagne d’une refonte complète du catalogue et des offres d’abonnements. La plateforme diffusera la première saison de Halo, au début de l’année 2022.

Les géants du cinéma qui ne dispose pas d’une plateforme de streaming se comptent sur les doigts d’une main. À l’instar de Disney ou Warner Bros, Paramount va lancer sa propre plateforme de streaming vidéo. On y trouvera aussi bien les franchises de la firme hollywoodienne que les productions Viacom et CBS pour le petit écran. Le service sera proposé avec deux offres distinctes. La première sera proposée à 4,99 euros par mois et disposera d’un catalogue massif de séries et films. La seconde, à 9,99 euros cette fois-ci, diffusera aussi des événements sportifs en live. À noter que des publicités seront diffusées sur la version low-cost de l’offre. Côté catalogue, on retrouvera Bob l’éponge, Esprits Criminels ou encore la série Avatar : le dernier maître de l’air. On retrouvera aussi les films Paramount projetés sur le grand-écran, moins de 45 jours après leur sortie. Ce sera le cas de Mission Impossible 7, Sans un bruit 2 et même de Mourir peut attendre. Le nouveau James Bond devrait rejoindre le catalogue de Paramount Plus un peu plus d’un mois après sa sortie dans les salles obscures du monde entier. Ce sera d’ailleurs le cas pour tous les films de Metro Goldwyn Mayer. Le 4 mars prochain, la plateforme sera lancée aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. En Australie et dans les pays nordiques, elle arrivera dans les prochains mois. En revanche, aucune date de lancement n’est encore envisagée dans nos vertes contrées. Il faudra s’armer de patience. Comme pour HBO Max, la plateforme préfère sans doute concentrer ses efforts sur ses plus gros marchés avant de se lancer en Europe.

Des nouveautés, en veux-tu en voilà…

Si le catalogue de séries et de films Paramount a déjà de quoi nous faire rêver, la plateforme ne compte pas se reposer sur ses acquis. Elle vient d’annoncer plusieurs créations originales comme une série inspirée du Parrain de Francis Ford Coppola, de Flash Dance ou encore Liaison Fatale. Comme ses consœurs, la plateforme s’intéresse aussi de près aux jeux-vidéo. Annoncée il y a 8 ans, pour le lancement de la Xbox One, la série Halo se concrétise. Elle sera diffusée sur Paramount+ au début de l’année 2022. Elle est produite par Showtime en collaboration avec la filiale de Microsoft 343 Industries et Amblin Entertainement. On retrouvera aussi Steven Spielberg, qu’on ne présente plus, Darryl Frank (The Americans), et Justin Falvey (The Americains). Réalisée par Otto Bathurst, avec en vedette Pablo Schreiber (American Gods), la série a été présentée comme « la plus ambitieuse jamais réalisée ». Le casting est complété par Natasha McElhone (Designated Survivor), Bentley Kalu (Red 2) et Natasha Culzac (The Witcher). En France, il faudra sans doute patienter avant de la découvrir, à moins que Paramount+ ne se décide à lancer sa plateforme d’ici 2022.