Oppo X 2021 : comment fonctionne son écran coulissant ?

À l’occasion du MWC de Shanghai, Oppo révèle quelques détails sur son Oppo X 2021, et notamment le fonctionnement de son étonnant écran coulissant.

Lors de sa présentation initiale puis d’un passage en France où nous avons eu l’occasion de le prendre en main, et l’Oppo X 2021 nous a agréablement surpris. Avec son design d’un nouveau genre, il dispose d’un écran de smartphone de 6,7 pouces capable de s’allonger pour former une petite tablette de 7,4 pouces. Ce concept est d’autant plus pertinent qu’il gomme en partie les défauts d’un smartphone pliant comme le Galaxy Z Fold, qui dispose de deux écrans dont une dalle interne flexible, et se montre donc plutôt épais en plus de proposer un écran au ratio atypique à l’avant. Néanmoins, malgré ses qualités apparentes, l’Oppo X 2021 n’est encore qu’un concept et on ne sait pas s’il sera commercialisé un jour.

Heureusement, c’était sans compter sur le MWC 2021 de Shanghai, durant lequel la marque chinoise a une nouvelle fois sorti son Oppo X 2021 pour en détailler un peu plus le fonctionnement. Selon la firme, un écran coulissant de la sorte serait bien plus complexe à fabriquer qu’une dalle pliable. Il y a aurait plus de paramètres à considérer dans la conception du smartphone, comme la courbure idéale de l’écran, les moteurs qui permettent de l’étendre et le faire rentrer à l’intérieur du boîtier, ainsi que la structure globale du téléphone. Oppo détaille justement ces trois points précis. La marque utilise la technologie « Roll Motor » qui se compose de deux moteurs situés de part et d’autre pour permettre à l’écran de coulisser, le diamètre de celui-ci est de 6,8 mm au niveau de l’axe où il se plie afin de ne laisser aucun pli apparent, et le boîtier dispose de bandes métalliques internes afin d’être certain que la dalle soit maintenue en place.

Néanmoins, si l’Oppo X 2021 a l’air finalement plutôt abouti — et sans doute plus que le Galaxy Fold et le Huawei Mate X à leur sortie — la marque n’a toujours pas prévu de le commercialiser pour le grand public. Durant le MWC de Shanghai, Oppo a également dévoilé un autre concept tout aussi séduisant, une technologie de recharge sans contact baptisée Over The Air, et qui nous rappelle l’étonnant concept de recharge dans l’air présenté il y a peu par Xiaomi.