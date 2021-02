Facebook lance une campagne pour défendre la publicité ciblée

Dans la guerre qui oppose Facebook et Apple, la firme de Mark Zuckerberg va utiliser tous les moyens dont elle dispose pour faire valoir sa position. À travers une campagne publicitaire, la marque veut mettre en avant les petites entreprises qui bénéficient de la publicité ciblée.

Facebook vient de lancer une campagne publicitaire qui explique comment les petites entreprises dépendent de la publicité ciblée, et donc de l’utilisation des données des utilisateurs par Facebook. Baptisée « Good Ideas Deserve To Be Found », elle met en lumière plusieurs publicitaires qui ont promu leurs entreprises via Facebook et Instagram. C’est le cas de la marque de prêt-à-porter House of Takura, basée à Houston. Sa fondatrice, Annette Njau explique « J’ai eu mes pages Instagram et Facebook avant même d’avoir un site. J’aime pouvoir être réactive aux questions (des clients). » Selon Reuters, les publicités personnalisées lui ont permis de développer sa société de sac à main fabriqué en Afrique. Elle explique que 85 % de ses ventes de cette année viennent de Facebook. Le géant a aussi lancé le #DeserveToBeFound pour permettre aux petites entreprises de promouvoir leur travail sur les réseaux Facebook et Instagram. La plateforme va aussi simplifier son outil « Ads Manager » qui permet aux marques de créer des publicités à diffuser sur les réseaux sociaux. Enfin, la firme précise qu’elle continuera de renoncer aux frais pour les entreprises utilisant la fonctionnalité qui permet au client d’acheter directement depuis Facebook et Instagram. Selon Reuters, toujours, Facebook prévoit même de diffuser une publicité lors des Golden Globes. L’entreprise aurait déboursé plusieurs millions de dollars pour cette campagne de séduction, selon une source proche du dossier.

S’imposer face à Apple

La décision d’Apple de mettre en avant les petites entreprises qui bénéficient de la publicité n’est pas anodine. C’est un moyen pour la firme d’affirmer sa position de défenseur des petites sociétés dans la guerre qui l’oppose à Apple. Les deux GAFAM multiplient les attaques ciblées depuis l’annonce des nouvelles mesures de confidentialités d’Apple avec iOS 14. Elles promettent de rendre plus difficile la diffusion de publicités ciblées à l’avenir, en poussant les éditeurs d’application à être plus transparents sur la collecte et l’utilisation des données personnelles des utilisateurs. Une annonce qui menace certes les petites entreprises qui bénéficient de la publicité, mais surtout Facebook qui récupère aussi une partie des recettes engendrées. Même certains employés du réseau social se seraient rangés du côte la pomme selon BuzzFeed News. Un ingénieur aurait déclaré « On a l’impression qu’on essaie de justifier de mauvaises choses en nous cachant derrière des gens avec un message sympathique ». À défaut de rallier tous ses employés à sa cause, Facebook espère réussir à convaincre les principaux intéressés : ses utilisateurs.