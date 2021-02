WandaVision : on fait le point avant le dernier épisode

Plus qu’un petit épisode et puis s’en va. La série aura rythmé nos vendredis, mais il va falloir se résoudre à faire nos adieux à Wanda et Vision. Ce nouvel épisode, parmi les plus intenses de la série, annonce un final grandiose.

*** Attention Spoilers sur l’épisode 8 de WandaVision ***

En lançant le MCU sur le petit écran avec WandaVision, Marvel a eu le nez creux. Le succès de la série n’est plus à prouver et pourtant, il va bientôt falloir se résoudre à lui faire nos adieux. À mesure que la conclusion se rapproche, les espoirs d’une seconde salve d’épisodes s’amoindrissent. Ce nouvel épisode confirme qu’elle n’a pas vocation a être renouvelée. On revient sur les détails du chapitre 8 de WandaVision sur Disney+.

Wanda va devoir faire son deuil

Après nous avoir fait sourire, WandaVision joue désormais sur la corde sensible. La série gagne en profondeur dans ce nouveau chapitre et élucide une bonne fois pour toute l’un de ses plus grands mystères. C’est bien Wanda qui a créé le Hex, et non pas Agatha Harkness ou Mephisto comme on pouvait le penser. La mort de Vision aura poussé la sorcière rouge dans ses retranchements, au point de vouloir créer une réalité alternative dans laquelle elle pouvait enfin vivre son idylle avec Vision. Si elle était jusqu’alors dans le déni, le temps de l’acceptation semble enfin arrivé. Cela n’augure rien de bon pour notre bon Vision, qui devra encore une fois se résoudre à faire ses adieux. La série n’a donc pas fini de nous faire pleurer.

Wanda Maximoff devient la sorcière rouge

Si elle est souvent mentionnée comme la sorcière rouge, même dans nos colonnes, c’est la première fois que Wanda est clairement identifiée comme telle dans le MCU. Les différentes épreuves qu’elle a affrontées lui ont permis de développer ses pouvoirs, au point d’utiliser la magie du Chaos. Dans les comics, cette forme de magie très rare est illimitée et bien plus puissante que toutes les pierres de l’infini réunies. Si on ne faisait que supposer que Wanda pouvait mettre KO Thanos dans Endgame, on en est désormais certains. Wanda va devoir apprendre à canaliser ses nouveaux pouvoirs et peut-être qu’Agatha Harkness se portera volontaire pour le lui apprendre. Après tout dans les comics, c’est elle qui lui servait de mentor.

Vision va-t-il revenir à la vie ?

On le sait désormais, Wanda n’a pas volé le corps de Vision. Contrairement à ce que racontait Hayward, la sorcière rouge a recréé Vision de toutes pièces. Le corps du super-héros est encore dans les locaux de SWORD. D’ailleurs, il faudra rester un peu après le générique pour découvrir ce qui nous attend la semaine prochaine. Dans une scène post-crédit, la seconde depuis le début de la série, on découvre que le SWORD a réussi à utiliser l’énergie de Wanda pour le ramener à la vie. On peut donc s’attendre à ce que l’organisation l’utilise pour entrer dans le Hex. On pourrait même avoir droit à un affrontement entre les deux versions de l’androïde. Il y a fort à parier que celle de SWORD soit moins amicale de celle de Wanda. On pourrait imaginer que Wanda réussisse à transférer la personnalité de Vision, dans le corps détenue par le SWORD.

Une seule saison pour WandaVision

Si on sait déjà que plusieurs séries du MCU seront renouvelées, WandaVision n’a visiblement pas vocation à devenir une saga du petit écran. Interrogé lors de la conférence « Télévision Critics Association Winter Press Tour », Kevin Feige n’a pas souhaité en dire plus. « Je travaille avec Marveld depuis trop longtemps pour donner un « non » définitif sur quoi que ce soit… » Il faut dire que la série a été pensée être une entrée en matière avant Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La sorcière rouge incarnée par Elizabeth Olsen jouera un rôle essentiel dans l’intrigue, à en croire les créatifs de Marvel.

Rendez-vous donc le 5 mars prochain pour découvrir si la série aura droit à une nouvelle salve d’épisode. Chez Marvel, on peut souvent découvrir les prochaines apparitions de nos héros à l’écran, comme en 2018 dans Infinity War où l’on pouvait lire « Thanos reviendra », ou même plus récemment avec Far from Home. On gardera aussi l’œil ouvert jusqu’à la fin du générique pour découvrir, peut-être, une scène post-crédit consacrée à Doctor Strange.