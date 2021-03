Fitbit : La Charge 4 indique désormais la saturation du sang en oxygène

Autrefois réservée à l’application mobile dédiée, la Fitbit Charge 4 est désormais capable d’indiquer en temps réel le niveau de saturation en oxygène du sang.

La fonctionnalité n’est pas nouvelle, mais elle devient résolument plus pratique. Comme le rapporte le site Engadget, Fitbit permet désormais à son modèle de montre connectée Charge 4 de mesurer en temps réel le niveau de saturation en oxygène du sang de son utilisateur, directement depuis son écran tactile. Une nouveauté apportée par la mise à jour 1.100.34, qui promet déjà de faciliter la vie à tous les utilisateurs désireux de suivre leurs données de santé en temps réel. Sur la page FAQ de la marque, on peut ainsi lire “votre appareil Fitbit Charge 4 peut désormais estimer votre saturation en oxygène du sang pendant que vous dormez. Le matin, faites glisser votre doigt sur l’écran tactile, et consultez votre niveau de SpO2 moyen depuis la vignette SpO2”. La société met toutefois en garde ses utilisateurs, en indiquant qu’un temps de latence jusqu’à une heure peut survenir entre le réveil et l’affichage du taux d’oxygénation sanguin. À noter qu’il s’agit là de la seconde mise à jour majeure du bracelet connecté.

Détecter l’apnée du sommeil

Évidemment, la détection du SpO2 de Fitbit ne remplace pas un avis médical éclairé. Pour autant ce type de fonctionnalités pourrait permettre de détecter certains signes, notamment concernant l’apnée du sommeil. De plus, via sa nouvelle mise à jour, la Charge 4 s’équipe désormais d’une autre fonctionnalité, jusqu’alors réservée à la Fitbit Premium Sense, la possibilité de suivre en temps réel la température de la peau. Enfin l’entreprise, propriété du géant Google, rend désormais gratuit son tableau de bord Health Metrics à tous les utilisateurs de Charge 4, de Versa 2 et d’Inspire 2. Un outil jusqu’à présent disponible uniquement pour les membres premium, et qui permet d’afficher plusieurs données biométriques détaillées.