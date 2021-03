Samsung dégaine ses premiers téléviseurs Micro LED et Neo QLED !

Après avoir teasé ses nouvelles technologies en début d’année, Samsung revient à la charge avec des nouveaux modèles de téléviseurs Neo QLED et ses premiers modèles Micro LED.

Quelques jours avant l’ouverture du CES 2021, Samsung avait le voile sur sa stratégie pour concurrencer frontalement la technologie OLED. Le constructeur avait alors dévoilé ses nouveautés avec une gamme baptisée Neo QLED, mais aussi de premiers téléviseurs Micro LED. À l’occasion de son événement Unbox and Discover, Samsung vient justement d’annoncer quels produits la firme compte commercialiser dès cette année, de ses nouveaux téléviseurs Neo QLED à des modèles micro LED très haut de gamme. On fait le point !

Neo QLED : de la 8K et de la 4K, dans toutes les tailles

En janvier, Samsung avait dévoilé une évolution de son QLED, baptisée Neo QLED, et qui s’apparente plutôt en réalité à du Mini LED. Le constructeur avait alors promis « une intensité lumineuse forte, tout en maximisant les niveaux de contraste, ainsi qu’une colorimétrie optimale ». Plus concrètement, ces téléviseurs Neo QLED se déclineront donc en plusieurs modèles à paraître cette année. On retrouve tout d’abord les modèles Samsung 8K Neo QLED, déclinés en 65, 75 et 85 pouces, et vendus entre 5 000 et 9 000 dollars, ainsi que deux modèles 4K, les QN90A et QN85A, qui seront déclinés en de multiples diagonales à partir de 50 pouces, et vendus entre 1 600 et 5 000 dollars.

Surtout, Samsung a précisé un peu plus les contours de ce fameux Neo QLED. Concrètement, il s’agira toujours d’écrans LCD, mais les LED seront 40 fois plus petites que sur un téléviseur QLED. De ce fait, le rétroéclairage devrait être nettement plus précis et on pourra avoir des contrastes profonds, sans avoir recours à l’OLED, tout en boostant la luminosité. Ces téléviseurs Neo QLED devraient se montrer particulièrement adaptés au gaming aussi bien grâce leur taux de rafraîchissement de 120 Hz que leur temps de réponse très bas de 5,8 ms. On y retrouve également une nouvelle fonctionnalité, baptisée Game Bar afin d’accéder rapidement aux paramètres gaming, et l’AMD Freesync Premium Pro pour fluidifier l’ensemble.

Micro LED : des écrans immenses pour goûter le futur

En début d’année, Samsung avait également annoncé la commercialisation, dès 2021, d’une première gamme de téléviseurs Micro LED. Pour rappel, cette technologie est amenée à remplacer le LED sur tous les téléviseurs de la marque, et peut même être considérée comme l’une des technologies qui a le plus d’avenir dans le monde des écrans. Comme l’OLED, chaque pixel est indépendant, sauf que contrairement à cette technologie, le Micro LED s’appuie sur une structure non organique, et ne devrait donc pas du tout se dégrader dans le temps, en plus de permettre une luminosité plus franche.

Quoi qu’il en soit, nous aurons l’occasion d’en entendre reparler, puisque Samsung annonce, pour ce printemps, deux premiers modèles Micro LED de 99 et 110 pouces. Un autre modèle de 88 pouces sera lancé cet automne et la firme prévoit d’ores et déjà le lancement d’une autre variante de 76 pouces à une date non communiquée. Les prix n’ont pas encore été précisés, mais ça devrait piquer.