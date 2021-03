La Snyder Cut diffusée à la place de Tom et Jerry sur HBO Max

La boulette ! HBO Max a diffusé les premières minutes de Justice League : Snyder Cut sur sa plateforme, en lieu et place du film Tom et Jerry. Si l’erreur a rapidement été rectifiée par le service de streaming, certains abonnés ont pu regarder la première heure du long-métrage attendu pour le 18 mars prochain.

Quel est le point commun entre Tom et Jerry et La Justice League, à priori pas grand chose. Pourtant, HBO semble s’être emmêlé les pinceaux en diffusant la nouvelle version du long-métrage de Zack Snyder, en lieu et place du film familial. Selon The Hollywood Reporter, la Snyder Cut a été disponible pendant près d’une heure, laissant largement le temps aux plus impatients d’entamer leur visionnage. Cela ne leur a en revanche pas permis de le voir dans son intégralité, puisqu’il dure près de quatre heures. Dans un communiqué, le service de streaming a expliqué « Justice League de Zack Snyder était temporairement disponible sur HBO Max et l’erreur a été corrigée en quelques minutes ». On ne sait en revanche pas si l’erreur s’est appliquée à tous les marchés où la plateforme est disponible.

Les spoilers diffusés en masse sur les réseaux sociaux

Cette petite bourde pourrait coûter cher à Warner Bros et HBO Max, puisque certains n’ont pas hésité à partager quelques extraits sur le web. Une occasion trop belle de dévoiler quelques éléments de l’intrigue du film le plus attendu de l’année sur la plateforme. Dès lundi soir, le réseau social de l’oiseau bleu a bloqué certaines images et publications après une réclamation des droits d’auteur. On imagine en revanche que certaines séquences sont passées entre les mailles du filet et on vous invitera donc à éviter précautionneusement le hashtag #SnyderCut dans les prochains jours. Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir en bonne et due forme ce long-métrage très attendu par les fans de la franchise DC. Nouvelle version du film sorti en 2017, la Snyder Cut reprend les aventures de nos super-héros après la mort de Superman. Désormais dépourvue de son sauveteur venu de Krypton, la Terre doit faire face à de nouvelles menaces venues d’ailleurs. Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne sollicite l’aide sa nouvelle alliée Diana Prince pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, ils vont réunir des méta-humains pour former une équipe d’élite, la Justice League. Au casting, on retrouvera sans surprise Gal Gadot, Ben Affleck et Henry Cavill. Les nouveaux protagonistes seront quant à eux incarnés par Jason Momoa (Game of Thrones), Ezra Miller (Les animaux fantastiques) et Ray Fisher (True Détective), comme c’était déjà le cas dans la version sortie en 2017. Le film sera disponible dès le 18 mars prochain en VOD dans nos vertes contrées.