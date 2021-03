L’UE approuve l’acquisition de Bethesda par Microsoft

Microsoft a désormais le droit d’acquérir ZeniMax Media pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Que cela veut-il dire pour les jeux Bethesda à venir ?

L’acquisition de ZeniMax Media, la maison mère de Bethesda Softworks et d’Arkane Studio, avait été évoqué en septembre dernier par Microsoft, et est désormais approuvée par la Commission européenne pour un montant de 7,5 milliards de dollars. Selon l’UE, la transaction « ne soulève pas de doutes importants quant à sa compatibilité avec le marché commun ». Cette approbation de l’UE était une des seules choses qu’il manquait à Microsoft pour finaliser la transaction et pouvoir commencer à proposer les futurs jeux Bethesda au catalogue du Xbox Game Pass. La Commission européenne a déclaré que « l’acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné la position limitée de l’entité sur le marché en amont ainsi que la présence de concurrents importants dans la distribution de jeux vidéo en aval ».

En septembre dernier, Microsoft avait également annoncé que l’entreprise promettait d’honorer les exclusivités PS5 telles que Deathloop et GhostWire : Tokyo même si elle rachète les studios à l’origine des jeux. Il semblerait que Microsoft veuille laisser Bethesda être dirigée de manière indépendante, ne changeant pas sa direction actuelle. En ce qui concerne les autres jeux qui vont bientôt sortir, notamment Starfield, il n’a pas encore été dévoilé de quelle manière Microsoft comptait gérer leur sortie. Pour beaucoup, les jeux Bethesda pourraient être des exclusivités Xbox, ou simplement être ajoutés au catalogue du Xbox Game Pass le jour de leur sortie. Cette dernière option reste celle qui attirerait le plus de monde possible à souscrire un abonnement, et elle aurait du sens puisque l’on sait que Microsoft souhaite de plus en plus développer ce service.