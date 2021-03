Le SpeeDons a récolté plus de 600 000 euros pour Médecins du Monde

Organisé par Mister MV à l’AccordHotels Arena de Paris, l’événement a récolté beaucoup d’argent pour sa toute première édition.

Le SpeeDons a effectué sa première édition du 5 au 7 mars dernier, c’est à dire ce weekend. Le SpeeDons est un événement marathon de speedruns caritatif dont les bénéfices ont été reversés à Médecins du Monde. L’événement a été organisé et présenté par Mister MV, lui même un virtuose du speedrun, et a permis de récolter plus de 600 000 euros pour l’association. Le marathon a été diffusé pendant plus de 55 heures de stream et s’est également tenu en physique à l’AccorHotels Arena de Paris mais sans public et dans le respect des gestes barrières. Ce n’est pas le premier marathon de ce genre puisque les Games Done Quick sont également des événements de speedruns à des fins caritatives. Certes, le SpeeDons a une ampleur moins importante, mais pour une première édition cela reste un exploit incroyable. Au total, les streameurs ont essayé de battre des records de vitesse sur plus d’une cinquantaine de jeux, dont plusieurs jeux The Legend of Zelda, Castlevania, Rayman, ou encore Final Fantasy XIII, qui détient d’ailleurs le plus long run de l’événement. En effet, celui-ci a duré plus de 5 heures alors que le run le plus court était celui de Super Mario Bros avec 5 minutes seulement.

Près de 12 000 personnes ont donné en moyenne 32 euros par personne pendant toute la diffusion de l’événement, le plus gros don s’élevant à 2 014 euros. De plus, le marathon proposait certains challenges et « incentives » qui ont permis de récolter 209 504,29 euros. Enfin, 35 lots de fan art ont été mis en vente. Cela inclut de nombreux dessins à l’effigie des jeux Hollow Knight, Metroid, The Legend of Zelda ou encore Pokémon. Pour résumer, c’est un événement qui a su rassembler tous les types de joueurs au profit d’une association alors que ce n’était que sa première édition. Cela laisse présager un bel avenir pour Mister MV, qui va peut être un jour réussir à amener l’événement français au même niveau de rayonnement que les marathons américains. Si cela vous intéresse, des petits extraits sont disponibles sur la page Twitter du marathon, comme le dernier run de l’événement sur The Legends of Zelda : The Wind Waker qui a la particularité d’embrouiller les non initiés.

Le speedrun c'est aussi la symphonie du skill. Retrouvez le virtuose @Aloakirby pour une run The Legend of Zelda: The Wind Waker pour le moins déroutante.https://t.co/5NDRlfp8xr#SpeeDons pic.twitter.com/I6ukOjWoOL — SpeeDons (@SpeeDonsFR) March 7, 2021