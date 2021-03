Espace : des comètes pourraient être à l’origine de la vie sur Terre

Selon une nouvelle étude, les comètes auraient pu être à l’origine de la vie sur Terre. Des scientifiques de la NASA viennent en effet de découvrir que certains de ces objets célestes renfermaient une importante source de carbone.

Seulement quelques mois après avoir mis en lumière la présence d’eau sur la Lune, SOFIA, le télescope infrarouge aéroporté de la NASA vient de faire une autre découverte de taille. En étudiant la comète glacée Catalina, qui a survolé la Terre en 2016, l’appareil a en effet détecté une forte concentration de carbone dans la queue de l’objet spatial. Un élément-clé de la vie sur notre planète, et qui pourrait nous permettre de percer les mystères de nos origines. Selon la NASA, ces comètes chargées en carbone pourraient en effet avoir permis le développement de la vie sur Terre, en fournissant à la planète bleue du carbone en grande quantité lors de la formation de notre système solaire. Une hypothèse encore incertaine, mais qui a le mérite de soulever de nouveaux questionnements dans la communauté scientifique. Selon Charles Woodward, professeur à l’Université du Minnesota et auteur de l’article récemment publié dans la revue scientifique Planetary Science Journal, il est en effet possible que la Terre ait réussi à “piéger suffisamment de carbone à elle seule pendant sa formation”.

Les comètes à l’origine de la vie ?

Indispensable à la vie (du moins telle que nous la connaissons) le carbone présent en grande quantité sur Terre pourrait donc venir des comètes. Selon l’étude, les fortes chaleurs régnant à la surface de notre planète pourraient en effet avoir consommé toutes les ressources initiales en carbone au moment de sa formation. Le carbone qui a finalement permis à la vie de se développer aurait donc pu arriver après le refroidissement de la Terre, via les fameux objets célestes. Selon Charles Woodward, cette découverte majeure pourrait ainsi “nous rapprocher de la compréhension exacte sur la manière dont les impacts de comètes ont pu catalyser la vie ». La NASA a toutefois indiqué qu’elle aurait besoin d’étudier davantage d’objets célestes pour étayer cette théorie.