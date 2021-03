Dans une exposition interactive conséquente, Google Arts & Culture rend honneur à la musique électronique et au monde de la nuit, en souffrance depuis le début de la crise sanitaire.

Depuis un an et l’arrivée du Covid-19 dans nos vies, le monde de la nuit souffre. Avec la fermeture prolongée des clubs et autres boites de nuit, les acteurs du monde de la musique électronique n’ont plus aucun endroit où jouer et doivent faire preuve de patience avant de retrouver, un jour, le goût des nuits sans lendemain. Et pour les amateurs de dance music, il n’y a pas grand chose à faire de plus avant de pouvoir remettre un pied dans un club. Heureusement, c’était sans compter sur Google Arts & Culture, qui, en association avec Radio FG, vient de mettre en ligne le projet « Music, Makers & Machines » à la gloire des cultures électroniques.

Avec l’aide de plus de 50 institutions à travers le monde, de maisons de disques et d’experts de l’industrie de la musique électronique, le projet interactif nous emmène découvrir ou redécouvrir l’histoire de ce genre bien particulier à travers près de 250 expositions virtuelles. Parmi celles-ci, on passe tantôt par la création de la Techno à Detroit, à la House, la French Touch ou la Dubstep en passant par le portrait de créateurs célèbres dans des archives comprenant plus de 15 000 photos, des vidéos et mêmes des visites en 360° de lieux emblématiques de la « dance culture ».

Enfin, pour les musiciens, dans une partie de l’exposition consacrée aux instruments mythiques de la musique électronique, vous pourrez même vous essayer à quelques simulations de synthétiseur comme le célèbre Roland CR-78 ou encore l’axai S900. Pour faire un tour sur « Music, Makers & Machines », rendez-vous directement dans l’application Google Arts & Culture, disponible gratuitement sur iOS et Android, et laissez-vous guider !