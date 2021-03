Facebook : d’anciens employés détaillent l’impact de la MAJ iOS 14

Prochainement déployée sur les appareils à la Pomme, la nouvelle mise à jour anti-traçage d’iOS 14 devrait permettre aux utilisateurs de mieux gérer la collecte et le suivi de leurs données. Pour Facebook, cela pourrait avoir de lourdes conséquences, rapportent d’anciens employés de l’entreprise.

La nouvelle mise à jour d’iOS 14 concernant la confidentialité des données utilisateurs pourrait avoir de lourds impacts sur Facebook. Le constat n’est pas une surprise. Depuis l’annonce de sa nouvelle fonctionnalité, la marque à la Pomme subit une véritable croisade de la part du géant des réseaux sociaux. À grand coup de tribunes incendiaires et de menaces judiciaires, Facebook tente maladroitement depuis des mois, de convaincre des utilisateurs que l’exploitation de leurs données à des fins publicitaires est une bonne chose (pour eux). En réalité, le GAFAM sait qu’il a gros à perdre dans cette histoire. En alertant les internautes sur la collecte et l’utilisation de leurs données personnelles, Apple pourrait pousser beaucoup de monde à refuser le suivi publicitaire de Facebook, et ainsi priver l’entreprise de Mark Zuckerberg d’une bonne partie de ses revenus.

D’anciens employés prennent la parole

Il y a quelques semaines, d’anciens employés de Facebook avaient déjà pris la parole pour dénoncer le positionnement de l’entreprise contre la nouvelle mesure d’Apple. Sous couvert de se battre pour la survie des petits commerces en ligne, le géant du web aurait en effet surtout à cœur de défendre ses propres intérêts. Cette semaine, d’autres anciens collaborateurs du réseau social ont pris la parole pour étayer cette idée. Si Facebook a tant à perdre avec le déploiement d’iOS 14,5 et de son App Tracking Transparency, c’est en grande partie parce que cette initiative bloquera l’une des technologie phares de l’entreprise en matière de suivi des données : la “view-through conversions”. Cette dernière permet de quantifier l’impact d’une publicité sponsorisée, y compris si l’internaute n’a pas interagi directement avec cette dernière. De quoi impacter négativement les audiences des outils de traçage que l’entreprise communique quotidiennement à ses clients. Audiences qui avaient déjà été pointées du doigt il y a quelques semaines pour leur surévaluation de la part de Facebook.