365 dni pourrait être sacré pire film de l’année par les Razzie Awards

Comme chaque année, la Razzie Award Academy dévoile la liste des nommés pour le titre de pire film de l’année. En 2020, Netflix pourrait décrocher la palme d’or avec son long-métrage qui a fait couler beaucoup d’encre : « 365 dni ». « Wonder Woman 1984 » est en lice pour le titre de pire remake ou suite, aux côtés de « Hubie Halloween » et « Le Voyage du Dr Dolittle ».

Récompenser le pire du 7e art, c’est l’ambition des Razzie Awards. La compétition, qui met à l’honneur des navets depuis près de 41 ans, vient de dévoiler la liste des nommés dans toutes les catégories. Sans surprise, la cérémonie qui aura lieu le 24 avril prochain ne devrait pas faire de concessions. Sont en lice pour le titre de pire film de l’année : Absolute Proof, Nightmare Island, Music, Le Voyage de Dr Dolittle et 365 dni. Ce dernier qui avait fait couler beaucoup d’encre à sa sortie, notamment pour le message qu’il véhiculait, obtient donc six nominations et la place de favoris du classement. Robert Downey Jr, qui vient de recevoir le prix de l’acteur de cinéma préféré aux Kid’s Choice Awards, n’a pas convaincu l’académie avec son interprétation de Dr Doolittle dans le film du même nom. Il est en compétition pour le titre de pire acteur de l’année aux côtés notamment d’Adam Sandler avec Hubie Halloween.

Wonder-Woman nommé dans deux catégories

Alors que l’hexagone patiente toujours avant de pouvoir découvrir Wonder Woman 1984, aux États-Unis, le film est loin d’avoir fait l’unanimité. Malgré de bonnes critiques avant sa sortie, le nouvel opus des aventures de l’amazone a rapidement été démonté par les fans de l’univers DC au cinéma. Une déception qui lui a valu deux nominations. Le film de Pathy Jenkins est en course pour le titre de Pire remake ou suite de l’année alors que Kristen Wiig pourrait bien obtenir la framboise de la pire actrice dans un second rôle.

Pire film

365 dni

Absolute Proof

Le Voyage du Dr Dolittle

Nightmare Island

Music

Pire acteur

Robert Downey Jr – Le voyage du Dr Dolittle

Mike Lindell – Absolute Proff

Michele Morrone – 365 dni

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – The Wrong Missy

Pire actrice

Anne Hathaway – Sa dernière volonté et Sacrées Sorcières

Katie Holmes – Brahms : The Boys II et Le Secret : tous les rêves sont permis

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 dni

Pire actrice de second rôle

Glenn Close – Une ode Américaine

Lucy Hale – Nightmare Island

Maggie Q – Nightmare Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

Pire acteur de second rôle

Chevy Chase – The Very Excellent Mr Dundee

Rudy Giuliani (en lui-même) – Borat 2

Shia LaBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzenneger – La légende du dragon

Bruce Willis- Breach, Hard Kill et Survivre

Pire réalisateur

Charles Band – Tous les films Barbies & Kendra

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 dni

Stephen Gaghan – Le Voyage du Dr Dolittle

Ron Howard – Une Ode Américaine

Sia – Music