Marvel : Anthony Mackie rêve d’un spin-off avec Black Widow

Ce weekend, la planète Marvel était agitée. Alors que la maison des idées prépare déjà la sortie de sa nouvelle série, Anthony Mackie vient de confier vouloir faire un duo avec Black Widow. De son côté le réalisateur de WandaVision annonce que l’identité de la personne disparue dans la série serait révélée plus tard.

Dans quelques jours, Anthony Mackie reviendra sur nos écrans dans la peau de Falcon. Le super-héros introduit dans Captain America : Winter Soldier forme désormais un duo avec le protagoniste incarné par Sebastian Stan. Si cette réunion des deux personnages fait sens, ce n’est pas vraiment ce à quoi aspirait le super-héros. Selon son interprète, Sam Wilson a toujours voulu faire équipe avec Black Widow. Il explique à Deadline, « c’était un fan, comme un peu tout le monde. Sam Wilson était un gars normal qui a gagné à la loterie lorsque Black Widow a frappé à sa porte pour se cacher. Il est tombé amoureux, et a toujours espéré avoir droit à un spin-off avec elle« . Depuis plusieurs années maintenant, l’acteur plaisante sur la potentielle liaison amoureuse qui pourrait unir les deux personnages. Il avait même annoncé vouloir rejoindre le casting du film solo de l’espionne. S’il est peu probable que cette réunion ait un jour lieu, l’idée reste alléchante. Pour rappel, Falcon and The Winter Soldier se déroule quelques mois seulement après les événements d’Avengers : Endgame, et donc la mort de Natasha Romanoff. Le long-métrage Black Widow devrait quant à lui explorer la période entre Civil War et Infinity War, et se concentrer sur les origines de la veuve noire. Il y a donc peu de chance d’y croiser Sam Wilson.

Wandavision : l’identité de la personne disparue sera révélée plus tard

Lors d’une interview pour ComicBook, le réalisateur de WandaVision s’est exprimé sur l’un des nombreux mystères environnant la série Disney+. Si le dernier épisode a levé le voile sur certains détails de l’intrigue, de nombreuses questions restent en suspens. L’une d’entre elle a particulièrement retenu l’attention des fans. En effet, dans le quatrième épisode, on apprenait que Jimmy Woo était envoyé sur le terrain à la recherche d’une personne disparue, dont l’identité est restée secrète, et ce, même après l’épisode final. Pourtant, il s’agirait d’un personnage important du MCU. Matt Shakman annonce que les prochaines productions estampillées Marvel devraient nous apporter quelques éléments de réponse, sans pour autant préciser quand cela se fera. Falcon and The Winter Soldier, Loki ou Doctor Strange 2, il faudra patienter encore un peu pour en avoir le cœur net ?

Jimmy Woo's missing person is going to be revealed in the MCU! Download the new @PhaseZeroCB episode on any major podcast platform for our full interview with #WandaVision director Matt Shakman! pic.twitter.com/nrM5YksacH — ComicBook.com (@ComicBook) March 13, 2021

Avengers Endgame, battu au box-office par Avatar

En 2019, Avengers Endgame détrônait le film de James Cameron au Panthéon des productions cinématographiques les plus lucratives. Les Na’vi devaient alors s’incliner face à la réunion de super-héros de Joe et Anthony Russo. Une victoire de courte durée visiblement puisqu’un peu moins de deux ans plus tard, Avatar revient en pole position. Grâce à une ressortie en Chine, le film qui aura droit à plusieurs suite, récolte les 7,8 millions qui le séparaient d’Avengers Endgame. Désormais, les recettes cumulées d’Avatar culminent à 2,8 milliards de dollars, contre 2,79 pour Marvel.