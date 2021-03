Tenet : voilà comment le regarder sur… une Game Boy Advance

Et il l’a fait parce que… Pourquoi pas, après tout ? Le résultat laisse à désirer mais c’est tout de même une idée sacrément farfelue.

Vous avez sans doute déjà vu le film Tenet de Christopher Nolan. Il est sorti en salles l’été dernier, plus précisément le 26 août 2020. Mais avez-vous eu l’occasion de le regarder sur un écran nettement plus petit, comme celui de la Game Boy Advance ? C’est peu probable, mais sachez que WULFF DEN, lui, l’a fait. En effet, il a publié une vidéo sur Youtube expliquant comment il a fait pour transférer le film sur une cartouche de jeu Game Boy Advance avant de le lire sur la console.

Cette démarche vient en réaction à la façon dont Christopher Nolan, le réalisateur de Tenet, avait insisté pour que le plus de gens possible aillent voir son film au cinéma, bien qu’il soit sorti au milieu d’une pandémie mondiale. L’information avait tourné sur internet, jusqu’à devenir un meme. Au total, WULFF DEN a utilisé cinq cartouches de jeux différentes afin d’avoir le film au complet sur Game Boy Advance. Dans sa vidéo, il explique toutes les étapes pour y arriver afin que tout le monde puisse le reproduire assez facilement de chez lui.

Comme on peut s’en douter, le résultat final laisse franchement à désirer. L’image est saccadée et le son est très mauvais. Lui-même précise que c’est sans doute « la pire façon possible de regarder le film ». Mais cela reste néanmoins une expérience des plus intéressantes puisqu’elle se veut être une alternative insolite aux films sortant au cinéma. De plus, s’il a réussi à le faire avec Tenet, il est sans doute aussi possible de le faire avec d’autres films. Pourquoi pas votre film préféré ?