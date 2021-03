PC Gaming Show : L’événement reviendra en juin

Le PC Gaming Show va une nouvelle fois être diffusé en marge de l’E3 en juin prochain, bien que l’on ne sache pas à quelle date exacte.

Le PC Gaming show est né il y a plusieurs années et était originellement diffusé lors du plus gros rassemblement de gamers à Los Angeles, l’E3. Toutefois, en 2020, alors que l’E3 avait été annulé en raison des conditions sanitaires inédites à l’époque, le PC Gaming Show a proposé une édition indépendante de l’E3, comme l’ont fait plusieurs autres éditeurs et studios. Cette année, alors que la plupart des live-shows et des conférences ont été annulés encore une fois, comme l’E3 2021 ou le Comic-Con de San Diego, PC Gamer a décidé d’organiser une nouvelle édition du PC Gaming Show. La nouvelle a été annoncée sur Twitter.

PC Gamer donne rendez vous aux fans en juin 2021, bien que la date précise n’ait pas encore été dévoilée. On peut s’attendre à ce que l’événement ait lieu à peu près à la même date que l’année précédente, à savoir vers mi-juin. On se souvient encore de l’édition de l’année précédente qui avait été ouverte avec le formidable jeu Valheim, qui connaît aujourd’hui un succès à grande échelle bien qu’il soit encore en early access sur Steam. Pour l’édition 2021, on peut d’ores et déjà s’attendre à ce que PC Gamer voit une nouvelle fois les choses en grand, après avoir réuni des dizaines d’éditeurs et de développeurs l’année passée. On peut aussi s’attendre à des annonces de jeux à succès comme cela a été le cas pour Valheim. Pour le moment, on ne sait pas grand chose au sujet de l’événement et de son contenu, il faut donc surveiller de près les prochaines annonces de PC Gamer.