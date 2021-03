HBO Max : bientôt une offre gratuite financée par la publicité

En juin prochain, HBO Max lancera une nouvelle offre. La plateforme proposera un abonnement gratuit, mais financé par la publicité. En revanche, les films Warner Bros prévus aussi en salle ne seront pas proposés.

Face à la concurrence, HBO Max adopte une stratégie des plus surprenantes. Alors que Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video mise sur la formule de l’abonnement pour faire recette, la filiale d’AT&T s’apprête quant à elle à lancer une version gratuite de son service de streaming. Contrairement aux deux abonnements déjà proposés outre-atlantique par la firme, cette nouvelle formule se veut entièrement gratuite. Elle sera financée par la publicité, mais fonctionnera peu ou prou comme les offres payantes, à un détail près. Depuis le début de la pandémie et la fermeture des cinémas, Warner Bros a annoncé vouloir diffuser ses prochains long-métrages simultanément sur HBO Max et dans les salles obscures. Ils ne seront en revanche pas disponibles pour les abonnés ayant opté pour la version gratuite. Concrètement, il ne sera pas possible de voir Dune de Denis Villeneuve dès sa sortie. Les Américains abonnés à la version gratuite devront sans doute patienter plusieurs mois avant de pouvoir en profiter, où tout simplement se déplacer dans les salles obscures. Bien qu’en opposition totale avec le marché actuel, la stratégie d’HBO Max pourrait bien lui permettre de gravir les échelons jusqu’à la première place. En effet, cela lui permet non seulement d’offrir une vitrine de son service à ceux qui n’auraient pas l’envie ou les moyens de souscrire un abonnement, mais surtout ça lui permettrait de faire gonfler drastiquement son nombre d’utilisateurs actifs. HBO veut en effet atteindre entre 120 et 150 millions d’abonnés d’ici à 2025. En janvier, ils étaient seulement 17,7 millions à profiter du service.

Toujours pas de date de sortie en France

Alors que le service sera lancé en Europe dans les prochains mois, la France ne pourra pas bénéficier d’HBO Max avant un petit moment. Contrairement à nos voisins espagnols, les productions de la chaîne sont diffusées sur OCS et font l’objet d’un accord entre les deux parties. Ce contrat devrait prendre fin avant 2022, mais pour le moment HBO reste discret quant au déploiement de son service dans l’hexagone. S’il est finalement acté, l’offre gratuite pourrait séduire de nombreux amateurs de productions télévisées, mais aussi largement entacher la popularité d’OCS.