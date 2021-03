WandaVision : Disney+ dévoile les meilleures anecdotes de tournage

WandaVision, c’est terminé. Mais pour faire durer le plaisir, Disney+ a diffuse désormais une nouvelle série consacrée aux coulisses des productions de la maison des idées. Marvel Studios Rassemblement nous plonge dans la fabrication de la série de Jac Shaeffer.

Pour faire patienter les fans jusqu’à Falcon and The Winter Soldier, qui sortira ce week-end sur nos écrans, Disney+ a réservé une petite surprise aux fans de l’univers. La plateforme a dévoilé sa nouvelle série, Marvel Studios Rassemblement. Elle nous plongera dans les coulisses des films et séries de l’univers. Le premier épisode était consacré à WandaVision et nous a offert quelques anecdotes croustillantes. Voici ce que l’on a retenu.

La première série Marvel tournée en public

Si le genre de la sitcom n’est pas nouveau, c’est la première fois que Marvel s’essayait l’exercice. Sur un plateau avec plusieurs décors, les acteurs devaient jouer devant un public. Ce choix permet à la série de rendre un hommage encore plus vibrant aux sitcoms des années 60 à 2000. C’était aussi un défi pour les acteurs. Elizabeth Olsen explique » J’ai déjà fait du théâtre, mais tourner une série devant un public, c’était une expérience particulière pour moi. J’ai grandi sur les plateaux de tournage de Fête à la maison ».



Matt Shakman était taillé pour le rôle de réalisateur

Elizabeth Olsen n’est pas la seule à avoir une histoire avec les sitcoms. Le réalisateur de la série, Matt Shakman, a lui-même joué dans plusieurs productions du genre. Derrière la caméra, il s’est aussi attaqué à plusieurs productions à gros budgets, comme Game Of Thrones. WandaVision étant le parfait mélange des deux, c’est lui qui a permis la rencontre de ces deux univers.

Moins de fonds vert, plus d’effet spéciaux

Chez Marvel, le fond vert est monnaie courante. Pourtant, les créatifs de la série ont misé sur la bonne vieille recette des effets spéciaux pour donner vie à la magie de WandaVision. Encore avec la volonté de rendre un hommage fidèle aux séries comme Ma Sorcière Bien-aimée, Matt Shakman a imaginé plusieurs moyens techniques très simples pour permettre, par exemple, aux assiettes de voler dans la cuisine.

Pour en découvrir plus sur les coulisses de la série, vous pouvez regarder Marvel Studios Rassemblement sur Disney+. Il y a fort à parier que le prochain épisode sera consacré à Falcon and The Winter Soldier.