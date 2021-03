Le Xiaomi Mi Mix 4 Pro pourrait être un véritable concentré de technologie. Non seulement il s’agirait d’un smartphone pliant, mais il proposerait en plus une recharge à 200W et même une caméra frontale invisible !

Avec sa prestigieuse gamme de Mi Mix, Xiaomi a longuement fait l’étalage de ses dernières technologies. On se rappelle du Mi Mix 3, l’un des premiers smartphones à délaisser l’encoche pour un système de slider, tandis que la marque revenait à la charge plus récemment avec son étonnant concept de Mi Mix Alpha, un smartphone dont l’écran recouvrait la quasi-totalité de l’appareil, jusque sur sa face arrière. Avec son Mi Mix 4, Xiaomi viserait cette fois le secteur encore très fermé des smartphones pliants, selon ces dernières rumeurs.

Selon Ross Young, fondateur de DisplaySearch et DisplaySupplyChain, il pourrait s’agir du premier smartphone pliant de la firme et il devrait porter le nom de Xiaomi Mi Mix 4 Pro. Il s’agirait donc d’un modèle résolument haut de gamme destiné à jouer sur les plate-bandes du fameux Galaxy Z Fold 2 de Samsung. Néanmoins, le smartphone n’en serait encore qu’au stade de développement, comme on peut le voir sur cette image en fuite de son châssis sur le réseau social chinois Weibo.

D’ailleurs, Xiaomi ne se contenterait pas de lancer un smartphone doté d’un écran pliable et aurait prévu quelques fonctionnalités plutôt novatrices, d’après un leaker sur Weibo. Selon lui, ce Mi Mix 4 Pro pourrait avoir droit à une recharge ultra rapide de 200W en filaire, du jamais-vu sur n’importe quel autre smartphone du marché. Pour éviter les surchauffes, on imagine bien que le constructeur devrait également proposer un système de refroidissement d’un nouveau genre, d’autant que le leaker affirme que l’appareil disposerait également de la recharge inversée. Aussi, celui-ci affirme que le Mi Mix 4 Pro délaisserait l’encoche et le poinçon et adopterait une caméra invisible, placée sous l’écran. Autant d’innovations sur un seul produit peut sembler peu probable, mais on s’attend à tout avec Xiaomi. Dans tous les cas, on ne découvrira pas ce Mi Mix 4 Pro avant de longs mois, et on imagine que le tarif devrait être particulièrement salé.