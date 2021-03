NFT : Elon Musk annule l’enchère de son clip musical

Quelques heures après avoir annoncé vouloir vendre sa première création musicale en NFT, le milliardaire se rétracte. Sur Twitter, il indique simplement « Finalement (…) Je passe mon tour ».

Dommage pour les intéressés, Elon Musk ne vendra finalement pas sa première création musicale en ligne. Il y a quelques jours, le patron de Tesla et Space X dévoilait un premier titre consacré aux NFT et aux objets virtuels, qu’il voulait vendre…. en NFT. Pour rappel, les NFT sont des jetons numériques uniques qui reposent sur la blockchain et qui permettent d’authentifier une œuvre d’art, comme celle vendue par Beeple il y a quelques jours pour 69 millions de dollars. Mais voilà, si la musique d’Elon Musk a suscité l’intérêt de plusieurs enchérisseurs sur la plateforme Valuables, l’entrepreneur vient d’annoncer que cette transaction ne se ferait finalement pas. Il explique : « En fait, je ne trouve pas ça tout à fait juste de vendre ça. Je passe mon tour. » Une annonce qui ne devrait pas ravir Sina Estavi, dirigeant de Bridge Oracle et actuel détenteur de la première place. L’homme d’affaires avait posé pas moins de 625 ETH sur la table, soit environ 1,1 million de dollars. Malheureusement pour lui, Elon Musk s’est rétracté.

Actually, doesn’t feel quite right selling this. Will pass. — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2021

Déjà 2,5 millions de dollar sur la table pour le tweet de Jack Dorsey

Pour autant, il n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il est déjà en lice pour obtenir la propriété virtuelle du premier tweet de Jack Dorsey, PDG de la firme à l’oiseau bleu. Si personne ne surenchéri d’ici le 21 mars prochain, date de clôture de l’enchère, il en déboursera la coquette somme de 2,5 millions de dollars. Les bénéfices engrangés par Jack Dorsey seront reversés à une organisation à but non-lucratif qui lutte contre la pauvreté dans les zones les plus démunies du monde. Reste à voir désormais si cette première incursion musicale donnera des idées à l’homme d’affaires fleurissant. Après les voitures autonomes, les navettes spatiales, Elon Musk pourrait-il révolutionner l’industrie musicale ?