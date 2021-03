L’ancienne boss de Stadia Games fonde le studio Haven, soutenu par Sony

L’ancienne dirigeante des studios Stadia Games n’a pas perdu de temps et a décidé de créer son propre studio, dans lequel Sony a déjà investi avec un projet actuellement en cours de développement.

Il n’y a encore pas si longtemps Jade Raymond était à la direction des studios de Google, Stadia Games and Entertainment. Après la décision de Google de fermer ces studios, elle a décidé de quitter l’entreprise. Jade Raymond a tout de même su rebondir de cette situation puisqu’elle vient d’annoncer dans un communiqué officiel avoir créé un studio indépendant du nom de Haven Entertainment Studios.

De Stadia Games à… PlayStation

Haven est un studio de développement destiné à produire des jeux spécialement pour la PlayStation. Le studio est basé à Montréal, c’est donc un retour aux sources pour Jade Raymond qui retrouve sa terre natale. Sony interactive Entertainment a décidé d’investir dans le studio de Jade Raymond. C’est une décision qui a du sens au vu de son expérience dans le domaine vidéoludique. En effet, après être passée chez les plus grands, notamment Ubisoft et Electronic Arts, elle décide finalement de se lancer dans une carrière indépendante avec une équipe internationale également très expérimentée. Dans le communiqué officiel, il est dit que les membres de l’équipe ont plus de « dix ans d’expérience sur des jeux et franchises ultra-populaires ».

Sony a non seulement investi dans le studio mais aussi dans son nouveau projet, une nouvelle franchise PlayStation. Aucune information n’a été dévoilée sur ce projet bien que l’on puisse s’attendre à un nouveau titre prometteur venant de la part de Jade Raymond. Il ne faut pas oublier que c’est à elle que l’on doit la création d’Ubisoft Toronto et une partie de la création de la franchise à succès Assassin’s Creed.