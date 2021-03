Amazon va diffuser Roland Garros

En 2021, les passionnés de balles jaunes pourront se retrouver sur Amazon Prime Vidéo. Pour la première fois dans son histoire, Roland Garros sera disponible à la demande. Le service SVOD obtient d’ailleurs l’exclusivité des sessions de soirées.

En 2021, sur Amazon Prime Video, Roland Garros sera à l’honneur. La plateforme diffusera les retransmissions des matchs de la journée en direct. Sans frais supplémentaires, cette offre pour les amateurs de tennis aura aussi l’exclusivité des sessions de soirée. Grande nouveauté de ce cru 2021, elle aura lieu tous les soirs à 21 h et verra s’affronter les plus grands noms de la journée. Alex Green, directeur général Europe de Prime Video Sport explique « Nous nous sommes engagés auprès de nos membres Prime en France à leur offrir une retransmission de très haut niveau des matchs au moment où nous avons acquis les droits de Roland-Garros en 2019. Nous sommes très heureux d’être le diffuseur exclusif des sessions de soirées ».

Des émissions en direct

Outre cet accès aux différents affrontements entre les sportifs, Amazon Prime Vidéo mise sur un format qui a déjà fait ses preuves sur le petit écran. La plateforme prévoit plusieurs émissions quotidienne avant et après ses fameuses sessions de soirées. Pour ce faire, elle a débauché des grands noms du Tennis français, comme Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Fabrice Santoro et Patrick Mouratoglou. Ils partageront leurs analyses et expertises sur les matchs tout au long du tournoi, depuis les studios Amazon Prime installés au-dessus du célèbre court Philippe-Chartrier. Pour découvrir l’émission et bien plus encore, rendez-vous le 23 mai prochain. La compétition se clôturera le 6 juin 2021.