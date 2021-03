Disney+ : Falcon et le Soldat de l’Hiver est déjà un carton

Selon Disney+, le premier épisode de la série estampillée Marvel est le plus regardé à ce jour sur la plateforme. Falcon and The Winter Soldier détrône donc WandaVision.

Falcon et le soldat de l’Hiver serait-elle devenue la série la plus populaire de Disney+ ? C’est du moins ce qu’annonce la firme dans un communiqué relayé par Deadline. Elle explique que le premier épisode des aventures des super-héros est le plus regardé pour son premier week-end. Si elle ne précise pas le nombre de personnes qui ont regardé la série, c’est visiblement plus que WandaVision. En misant sur les productions Marvel, Disney+ s’est tracé un chemin vers le succès. Avec en ligne de mire Netflix, la plateforme espère devenir la référence en matière de streaming SVOD. Force est de constater que, pour l’instant, c’est assez réussi. Il y a quelques jours, Disney annonçait avoir franchi le cap des 100 millions d’abonnés à travers le monde. En seulement 16 mois, elle est à mi-chemin pour dépasser la plateforme de Reed Hastings. On ne sait en revanche pas encore combien d’abonnés Falcon et le Soldat de l’Hiver aura attiré. Nul doute que cela aura donné un coup de boost à sa croissance exponentielle.

Du Marvel en veux-tu, en voilà

Dans les prochains mois, les séries Marvel diffusées sur Disney+ seront nombreuses. Alors que les super-héros ont déserté les cinémas depuis plus d’un an et demi, Marvel veut rattraper son retard sur Disney+. Après Falcon et le Soldat de l’Hiver, les fans de la maison des idées pourront retrouver Loki à partir du 11 juin, suivi de Hawkeye et Ms Marvel. En 2022, on retrouvera aussi She Hulk, avec Mark Rufallo dans le rôle du cousin de la super-héroïne. Sur le grand écran, la phase 5 sera officiellement lancée le 5 mai prochain avec Black Widow. Un programme riche donc…

Pour rappel, Falcon et le Soldat de l’hiver se situe quelques mois après les événements d’Avengers : Endgame. Alors que Captain America a pris sa retraite, Falcon doit assurer l’héritage du bouclier. Mais le super-héros ne veut pas s’investir d’une telle responsabilité. Alors que le monde sombre petit à petit dans le chaos, il n’auras d’autre choix que de s’allier avec Bucky Barnes pour combattre un ennemi venu du passé.