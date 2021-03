Black Shark 4 et 4 Pro : deux nouvelles références gaming

Black Shark vient de dévoiler ses nouveaux smartphones, les Black Shark 4 et 4 Pro. Au menu, écran 144 Hz avec touch sampling à 720 Hz, recharge à 120W permettant de le remplumer en seulement 15 minutes, et d’excellentes performances grâce aux dernières puces de chez Qualcomm.

Après le ROG Phone 5 et le Nubia Red Magic 6, on n’attendait plus que Black Shark pour conclure les sorties de smartphones gaming de ce début d’année 2021. Justement, le constructeur vient tout juste de dévoiler ses nouveaux appareils en Asie, les Black Shark 4 et Black Shark 4 Pro.

Ces deux variantes s’avèrent très proches, et ne se différencient que par leurs processeurs et côté photo. Le Black Shark 4 intègre un Snadrapgon 870, et le Black Shark 4 Pro dispose de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888. Sinon, pour ce qui est de la photo, le modèle standard propose un capteur principal de 48 MP tandis que le « Pro » dispose d’un 64 MP. Le reste de la configuration est identique.

Les Black Shark 4 et 4 Pro disposent tous deux d’une large dalle AMOLED de 6,7 pouces poinçonné sur sa partie supérieure pour accueillir la caméra frontale. On y retrouve une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 144 Hz couplé à un touch sampling de 720 Hz, soit le taux d’échantillonnage tactile le plus haut jamais vu sur un smartphone à ce jour. De ce fait, les smartphones devraient se montrer parfaitement réactifs, et totalement adaptés à la pratique des jeux vidéo. Ça tombe bien, ils sont faits pour ça ! Sur le châssis, on retrouve ainsi deux gâchettes physiques sensibles à la pression et parametrables pour étendre les contrôles en jeu, permettant de se passer de manette externe. Même constat du côté de l’audio, un domaine où les Black Shark 4 devrait se révéler excellent puisque le modèle « Pro » s’est immédiatement hissé à la première place du classement audio de DxOMark.

Concernant le reste des caractéristiques, on retrouve une batterie de 4 500 mAh, et les smartphones proposent la particularité de pouvoir être rechargés à la vitesse prodigieuse de 120W ! De ce fait, le Black Shark 4 est capable d’être remplumé en l’espace de 15 minutes seulement, d’après la marque. Afin d’éviter tout problème de surchauffe pendant la recharge ou tout simplement pour profiter de performances optimales en jeu, la marque propose également le FunCooler 2, un ventilateur externe qui affiche la température du smartphone lorsqu’on le pose dessus. Enfin, à l’arrière, on retrouve un look un peu plus discret que ses prédécesseurs, même si le fameux « X » est toujours là. On y retrouve également un bloc photo placé à l’horizontale.

Il faudra patienter un peu avant une nouvelle sortie en France, puisque le smartphone devrait sortir en Asie dans un premier temps. Là-bas, le Black Shark 4 sera vendu à partir de 320€ HT environ (après conversion), et le Black Shark 4 Pro à partir de 500€ HT.