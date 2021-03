Crash Bandicoot : le jeu mobile est sorti plus tôt que prévu sur iOS

Crash Bandicoot : On the Run est d’ores et déjà disponible sur les appareils iOS, deux jours avant sa sortie sur les appareils Android, et on ne sait pas pour quelles raisons.

Pour ceux qui attendaient le titre Crash Bandicoot : On the Run, le jeu mobile inspiré de la mythique saga de jeux vidéo, certains ont pu s’apercevoir que le jeu était disponible au téléchargement un peu plus tôt que prévu. En effet, Activision et King ont décidé de lancer le jeu dès le 23 mars sur les appareils iOS. Initialement prévu pour le 25 mars, cela a pu ravir quelques fans qui l’attendaient impatiemment. Ceux qui avaient précommandé le jeu ont bien reçu leur skin de hyène bleue offert.

Avec cela, on connaît désormais le poids du jeu sur iOS. Après un téléchargement initial de 250Mo, vous devez compléter le tutoriel et le jeu vous demandera ensuite de télécharger environ 400Mo de données. C’est donc un titre plutôt lourd comme on pouvait s’en douter grâce à son contenu. Pour rappel, le jeu contient une douzaine de mondes différents avec plus de 50 boss à battre. Pour y jouer, une connexion internet est requise. Enfin, c’est un jeu de type runner, dont vous pouvez voir un peu de gameplay dans la bande-annonce juste en dessous.

Le jeu est totalement gratuit avec quelques achats in-game facultatifs. Pour ceux qui préfèreraient jouer sur consoles, alors Crash Bandicoot : It’s About Time est fait pour vous et désormais disponible sur PS5, Xbox Series X et S, Nintendo Switch et bientôt sur PC via Battle.net, en plus d’être sorti sur PS4 et Xbox One l’année dernière.