PS5 : des stocks ont été mis en vente sur Veepee

Après des mois de pénurie, de plus en plus de monde arrive à mettre la main sur la PlayStation 5. Dernièrement, c’est le site Veepee qui a mis en vente un pack contenant la console.

Plus les mois passent, et plus il semble que les stocks de PlayStation 5 reviennent petit à petit. Comme on vous en parle dans notre guide sur les stocks de PS5 et nos astuces pour le pas la rater, après une pénurie générale de novembre à fin décembre, les consoles dernière génération de Sony sont mises en vente par vagues sur de nombreux sites internet de revendeurs. Aux dernières nouvelles, c’est le site et application Veepee, anciennement Vente privées, qui a mis en vente un pack contenant la PS5.

Dans ce pack se trouvait la console, une DualSense supplémentaire, un casque Dual Hypérion ainsi que deux jeux PS5, à savoir Spider-Man : Miles Morales et Demon’s Souls. Il était vendu au prix de 729,99 euros à 7h ce 25 mars. Cette vente était une surprise pour beaucoup de joueurs qui attendent la console, notamment car c’est la première fois qu’elle est apparue sur ce site. Mais beaucoup ont également été déçu de constater que la console n’était vendue que dans ce pack très onéreux et non séparément. Cela n’a toutefois pas empêché celui-ci de se vendre à une vitesse folle comme sur les autres sites. Le stock disponible était d’environ 70 packs.

Si vous n’avez pas eu la chance d’obtenir la PS5, cette vente signifie également que le stock de consoles s’agrandit au fur et à mesure, et donc que votre tour devrait bientôt arriver avec un peu de persévérance. Jim Ryan avait par ailleurs confirmé qu’on devrait commencer à voir une différence dès le début du deuxième semestre. En effet, d’ici là, la pénurie de composants et de puces devrait diminuer et la production de consoles devrait pouvoir accélérer. Enfin, selon les dernières rumeurs, le prochain revendeur à organiser une vente de PS5 sera Carrefour autour du 26 mars.