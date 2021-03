Qualcomm Snapdragon 780G, le nouveau SoC milieu de gamme de référence

Qualcomm vient tout juste d’annoncer son Snapdragon 780G, successeur du Snapdragon 768G, et qu’on retrouvera sur de nombreux appareils de milieu de gamme courant 2021.

Même si Qualcomm est surtout réputé pour ses processeurs mobiles haut de gamme, comme le dernier Snapdragon 888 qu’on retrouve sur les derniers smartphones premium, le fondeur californien est également reconnu pour ses SoC de milieu de gamme de serie-7. Justement, Qualcomm vient de présenter la nouvelle puce phare de cette gamme, le Snapdragon 780G, qui succède donc au 768G de l’an dernier, et qu’on devrait se retrouver sur de nombreux smartphones milieu de gamme en 2021.

Le Snapdragon 780G repose sur un CPU Kyro 670 et la 6e génération de Qualcomm AI Engine avec le processeur Hexagon 770, délivrant des performances IA jusqu’à deux fois supérieures à son prédécesseur. Côté GPU, on pourra compter sur un Adreno 642 et la plateforme Snapdragon Elite Gaming pour assurer la mise à jour des drivers et un jeu fluide en 10-bit HDR. Côté connectivité, on profite du modem Snapdragon X53 qui apporte une connectivité 5G, et on retrouve également le support du WiFi 6 (et même du WiFi 6E) et du Bluetooth 5.2.

Surtout, le Snapdragon 780G est le premier processeur de serie-7 à opter pour un triple ISP (Image Signal Processor), lui permettant de prendre en charge trois caméras simultanément. Les photos/vidéos en basse lumière devraient être améliorées, et les smartphones équipés seront capables de shooter des vidéos en HDR10+ et en 4K HDR. Ce nouveau SoC prometteur devrait débarquer sur le marché au second trimestre 2021, et on devrait logiquement le retrouver sur bon nombre d’appareils d’ici la fin de l’année.