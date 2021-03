Motorola frappe fort sur le milieu de gamme avec les G100 et G50

Motorola dévoile deux nouveaux smartphones situés de part et d’autre du segment du milieu de gamme. Le G50 et le G100 offrent notamment des écrans 90 Hz, le support de la 5G, et devraient proposer une excellente autonomie.

Motorola vient tout juste de lever le voile sur le G100 et le G50, deux smartphones de milieu de gamme plutôt alléchants sur le papier, avec des écrans à 90 Hz, une connectivité 5G et d’imposantes batteries promettant une autonomie XXL.

Motorola G100

Le Motorola G100 s’inscrit dans le haut du panier des smartphones de milieu de gamme, avec un tarif tout de même plutôt conséquent de 499,99€. Pour ce prix, on a droit à un grand écran LCD Full HD+ de 6,7 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience de navigation fluide. Cette dalle dispose non pas d’un, mais de deux poinçons situés sur la partie supérieure gauche. Ils abritent les deux caméras selfies, dont un grand-angle de 16 MP, et un ultra grand-angle de 8 MP. À l’arrière, on retrouvera quatre capteurs supplémentaires : un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,7), un ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2), un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ainsi qu’un capteur ToF.

La face arrière est faite de plastique sur lequel on retrouve simplement le logo de la marque, et le capteur d’empreinte digitale est placé sur le côté, intégré au bouton de déverrouillage. À l’intérieur du Motorola G100, on retrouve un SoC Snapdragon 870 5G de chez Qualcomm couplé à 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage extensible via microSD. Pour alimenter le tout, on pourra compter sur une imposante batterie de 5 000 mAh, ce qui promet une très bonne autonomie. Pour l’heure, Motorola n’a pas encore communiqué de date de sortie officielle, mais cela ne saurait tarder.

Motorola G50

À seulement 229,99€, le Motorola G50 propose un design dans la même lignée que son grand frère. On y retrouve un écran 720p de 6,5 pouces doté, lui aussi, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec une encoche en forme de goutte d’eau pour accueillir la caméra frontale. À l’arrière, on pourra compter sur un trio de capteur comprenant une caméra principale de 48 MP, un macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. À l’intérieur, on retrouver un Snapdragon 480 de chez Qualcomm, accompagné de 4 Go de RAM de de 64 ou 128 Go de stockage suivant la configuration choisie, extensible via microSD. Tout comme le G100, le Motorola G50 n’a pas encore de date de sortie officielle.