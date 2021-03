Microsoft Flight Simulator : un moddeur recrée le blocage du Canal de Suez

Microsoft Flight Simulator passe à un niveau supérieur de réalisme grâce à un moddeur qui a eu l’idée de recréer le Canal de Suez, bloqué par le porte-conteneur Ever Given depuis mardi dernier.

Le jeu Microsoft Flight Simulator, et tout spécialement sa dernière version sortie en 2020, est réputé pour son réalisme à couper le souffle. Le jeu a d’ailleurs reçu plusieurs récompenses lors de la cérémonie des Pégases dans les catégories du meilleur jeu vidéo et de l’excellence visuelle, notamment. En effet, les développeurs ont fait tout leur possible pour recréer le vrai monde avec le plus de détails possible, sans pour autant mettre à jour le jeu à chaque événement historique car cela serait un travail colossal. C’est pour cela que certains joueurs doués en codage mettent la main à la patte et participent à rendre le simulateur le plus précis possible.

Dernièrement, un moddeur sur Microsoft Flight Simulator a réussi à recréer la situation qui bouleverse le commerce maritime depuis mardi dernier en recréant dans le jeu une réplique du gigantesque porte-conteneur bloqué en travers du Canal de Suez. Il s’agit du porte-conteneurs nommé Ever Given qui s’est endigué dans le Canal et qui est en train d’être débloqué petit à petit. À ce jour, même si le navire ne flotte pas encore sur l’eau, la situation semble s’améliorer. Selon les autorités, il faudra encore quelques jours pour que les plus de 400 navires qui attendent et qui s’accumulent derrière lui puissent circuler normalement. C’est un utilisateur du simulateur qui a posté la vidéo sur le réseau social TikTok afin de partager ce détail, tout en prenant la voix d’un pilote de ligne voulant montrer le Canal de Suez à des touristes.

Si, dans Microsoft Flight Simulator, certains s’en amusent, la situation est en réalité un désastre économique pour de nombreux pays et entreprises. Certains experts prédisent même une augmentation du prix de l’essence à la pompe. Parallèlement, certains internautes se sont également amusés à recréer la situation dans d’autres jeux, comme SimCity 2000, un jeu de gestion sorti sur PC en 1994.