PS5 : un bricoleur a fabriqué une console en laiton

Un youtubeur a fait le pari de transformer la PlayStation 5 en une version de luxe en reconstruisant ses parties extérieures en laiton.

Depuis que la PlayStation 5 est sortie, la communauté de gamers s’est divisée en deux parties : celle qui cherchent désespérément à mettre la main sur la console de Sony, et ceux qui en profitent pleinement, en partie grâce à ses capacités mais aussi grâce à son potentiel de transformation.

Le mois dernier, on vous parlait d’une PS5 en or 18 carats, fabriquée par l’entreprise de luxe Caviar. Dans la même veine, mais cependant beaucoup plus abordable, un youtubeur bricoleur a décidé de rendre sa PS5 plus luxueuse en la parant de laiton. La couleur dorée de l’alliage lui confère vraiment une apparence de console en or, sans l’être pour autant. Dans une vidéo postée sur Youtube, Matt de la chaîne DIY Perks montre chaque étape de la réalisation de sa console customisée. Il utilise de grandes plaques de laiton pour les coques extérieures et l’attention est portée sur les moindres détails, comme pour le bouton d’alimentation de la console qui est lui aussi fait de laiton.

Le résultat final est incroyable, surtout à côté de la console originale. Cependant, la console en laiton semble avoir eu des problèmes de connexion en wifi. Pour régler ce souci, le youtubeur ouvert la PS5 pour retirer l’antenne wifi et la placer à l’arrière de la console. Autrement, cette console est tout à fait utilisable tout comme une console classique. Vous savez maintenant quoi faire pour la reproduire, ou alors vous pouvez toujours vous procurer l’édition en or pour un demi million d’euros, au choix.