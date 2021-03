iPhone 12 : Hyper devance Apple avec sa batterie externe MagSafe

Hyper vient tout juste de lancer sa première batterie externe compatible MagSafe pour iPhone 12. L’accessoire se colle au dos du smartphone et offre jusqu’à deux recharges supplémentaires.

En attendant qu’Apple ne daigne lancer sa batterie externe tirant parti du MagSafe — son nouveau système de rechargement sans fil inauguré avec l’iPhone 12 — les accessoiristes tiers s’en donnent à cœur joie. En février, une batterie externe MagSafe de chez Anker faisait ainsi son apparition dans les rayons du site américain d’Amazon. Cette fois, c’est au tour de la marque Hyper de lancer sa batterie externe pour iPhone 12, l’HyperJuice.

Avec l’arrivée du MagSafe, ce type d’accessoire fait terriblement sens. Pour rappel, cette technologie tire parti d’aimants placés sous le dos de l’iPhone 12, permettant d’y accoler un accessoire MagSafe. Ceux-ci viennent donc s’aligner magnétiquement au dos du smartphone, et le recharge via l’induction. L’HyperJuice repose sur ce principe sauf qu’au lieu de devoir se connecter à une prise de courant, on dispose d’un tout-en-un comprenant la batterie externe, la borne de recharge Qi et les aimants.

Concrètement, l’HyperJuice d’Hyper pèse 120 grammes et dispose d’une batterie de 5 000 mAh, soit environ deux recharges complètes suivant les modèles. L’accessoire permet de recharger un iPhone 12 à la vitesse de 7,5W. Pour recharger la batterie en elle-même, il faudra passer par son connecteur USB-C prenant en charge une puissance de 12W. Enfin, on retrouve un témoin lumineux pour indiquer le niveau de batterie restant, et un simple bouton marche/arrêt sur le bas. L’appareil est disponible au prix de 39,99$ sur le site officiel d’Hyper.