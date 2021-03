Cet inquiétant malware tente de vous duper en vous poussant à installer une fausse mise à jour système plus vraie que nature… sauf que cela lui permet de prendre le contrôle total de votre appareil, jusqu’à permettre aux hackers d’activer votre caméra à votre insu ou récupérer tous vos messages.

Si vous utilisez un smartphone Android, prenez garde. Les chercheurs en cybersécurité de Zimperium nous alertent en effet d’un virus qui circule activement sur les smartphones dotés de l’OS mobile de Google. Celui-ci se diffuse hors des rayons du Play Store, et il est plutôt aisé de s’y tromper puisqu’il cherche à s’immiscer dans votre système en se faisant passer pour une mise à jour système.

Attention aux notifications de mise à jour

L’application incriminée se nomme « System Update », elle n’est pas présente sur le Play Store et ne l’a jamais été. Pour vous pousser à l’installer, les hackers ont eu l’idée à la fois ingénieuse et diabolique d’afficher une notification sur votre smartphone vous invitant à installer une mise à jour du système de votre appareil, et sont allés jusqu’à répliquer le « G » de Google pour vous berner.

Dès lors, l’application déverse un dangereux Cheval de Troie d’accès à distance (RAT) sur votre smartphone, permettant aux hackers d’en prendre le contrôle et de mettre la main sur vos photos, vidéos, SMS, listes de contacts, les messages provenant d’applications comme WhatsApp, etc. Pire encore, le malware est également capable d’enregistrer vos appels téléphoniques, de surveiller votre localisation GPS ou d’activer les caméras de votre appareil à distance. En d’autres termes : ne le prenez pas à la légère. De plus, une fois qu’il est installé sur votre smartphone, ce malware sera très difficilement détectable puisque la quantité de data qu’il consomme est très faible.

Malheureusement, puisque cette application vérolée n’est pas présente dans les rayons du Play Store de Google, la firme n’a pas pu prendre ses dispositions pour la bloquer. Il vous faudra alors faire preuve de vigilance à l’affichage d’une notification vous invitant à mettre à jour votre appareil, et plutôt vous rendre directement dans les réglages de votre appareil pour vérifier qu’une mise à jour est bien proposée par Google avant d’installer quoi que ce soit.