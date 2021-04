Call of Duty Mobile et Honor of Kings ont rapporté 10 milliards de dollars en 2020

Si l’on savait que Call of Duty Mobile était un hit à succès, on était loin de se douter que celui-ci, aux côtés d’Honor of Kings, rapporterait près de 10 milliards de dollars à son studio.

TiMi Studios, un studio de jeux mobiles appartenant au géant chinois Tencent, aurait gagné plus de 10 milliards de dollars de revenus en 2020 grâce aux hits Call of Duty : Mobile et Honor of Kings. Ceci n’est pas sans rappeler que Call of Duty Mobile avait fait carton plein durant sa première semaine de lancement en Chine en décembre dernier, où il avait rapporté pas moins de 14 millions de dollars.

Selon Reuters, qui a publié un rapport ce 1er avril concernant les revenus du studio, ce chiffre ferait de ce dernier « le plus grand développeur au monde ». À titre d’exemple, Activision Blizzard, qui possède la licence Call of Duty sur les autres supports, a partagé ses revenus sur l’année 2020 et aurait gagné presque 8 milliards de dollars, soit 2 milliards de moins que TiMi et sa version mobile. C’est une information très surprenante sachant que deux jeux Call of Duty très plébiscités sont sortis sur consoles et PC en 2020, à savoir les très lucratifs Modern Warfare et Black Ops Cold War, ainsi que le mode de jeu indépendant Warzone.

Call of Duty Mobile et Honor of Kings sont deux jeux mobiles qui rassemblent une grande communauté de joueurs, même si Honor of Kings n’est disponible qu’en Chine. Celui-ci rassemble pas moins de 100 millions de joueurs actifs quotidiennement d’après Tencent. Call of Duty Mobile avait, quant à lui, réalisé le plus gros lancement pour un jeu mobile en 2019, avec plus de 100 millions de téléchargements pendant sa première semaine de sortie. Reuters mentionne également le fait que TiMi ne compte pas en rester là et est actuellement en train de recruter une équipe pour concevoir un jeu AAA qui s’inspirerait de la communauté virtuelle du film Ready Player One sorti en 2018.