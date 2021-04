Hummer lance un SUV électrique qui peut rouler en diagonale

Consciente que le virage à l’électrique ne peut plus être évité, GMC dévoile sa nouvelle gamme Hummer. Imaginés pour le tout-terrain, ces véhicules affichent des performances record et ambitieuses. Il peut notamment se déplacer en diagonale, à la manière d’un crabe.

Il est loin le temps où le SUV rimait avec monstruosité pour l’environnement. Alors que les constructeurs du monde entier entament leur virage vers l’électrique, à l’image de Volkswagen qui ne s’appellera finalement pas Voltswagen, GMC présente sa première incursion dans le secteur. Dans la tradition des Hummer classiques, le constructeur mise sur la puissance et le tout-terrain pour séduire de nouveaux consommateurs. Baptisé Hummer EV SUV, le modèle sera décliné en deux versions, une classique et un pick-up. Il alliera les performances de GMC à celle de l’électrique, avec la puissance en maître-mot. Le véhicule pourra passer de 0 à 100 en moins de 3 secondes et affiche une autonomie de 300 miles, soit environ 432 km.

Les deux Hummer seront parmi les premiers véhicules à bénéficier de la nouvelle plateforme de batteries électriques modulaires de GM, Ultium. Elle fournira selon la société une puissance de 50 à 200 kWh. Dans sa version Truck, le véhicule utilisera des blocs-batteries de 800 volts et une capacité de charge rapide pouvant atteindre les 350 kW, soit environ 160 km d’autonomie en seulement 10 minutes de charge.

Un tout-terrain des plus performants

C’est la marque de fabrique de Hummer. Ses véhicules sont adaptés aussi bien à la route qu’aux chemins plus chaotiques. Dans ce sens, la marque a développé de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des automobilistes. Si son design imposant n’en fait pas un véhicule adapté pour la ville, notamment dans les rues étroites, la marque mise sur son Crabwalk (marche du crabe en français) pour se sortir de toutes les situations. Le réglage, que la firme présente comme révolutionnaire, sera capable d’utiliser les quatre roues motrices en diagonale. Concrètement, le véhicule pourra se déplacer en biais, à vitesse réduite. Une manière plus simple de se garer ou tout simplement d’éviter un obstacle dans les rues les plus étroites.

Enfin, Hummer annonce un mode extraction qui peut utiliser le système de suspension pneumatique pour soulever l’ensemble du véhicule à 15 centimètres du sol. Cela permettra au Hummer de franchir certains obstacles. À l’intérieur, le véhicule intègre un écran tactile de 13,4 pouces et un tableau de bord numérique de 12,3 pouces.

Les deux véhicules, déjà disponibles à la réservation sur le site, seront disponibles au printemps 2024. Ils seront commercialisés à partir de 80 000 dollars aux États-Unis. La première édition du Hummer EV a quant à elle été victime de son succès. Alors qu’il doit sortir à l’automne prochain, les réservations sont déjà complètes. En France, il faudra sans doute patienter encore un peu. Sur le revendeur historique, Hummer.Fr, il n’est pas encore possible de commander les différents modèles. Néanmoins, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper.