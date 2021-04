La date du prochain Resident Evil Showcase dévoilée !

Alors que les fans attendent patiemment la sortie du prochain Resident Evil, Capcom dévoile de plus en plus d’informations à mesure que le temps passe, avec un prochain showcase dédié le 15 avril prochain.

Capcom ravit une fois encore les fans de la franchise Resident Evil, en leur promettant un Resident Evil Showcase dans très peu de temps, à savoir le 15 avril prochain. Les oiseaux de nuits pourront donc découvrir de nouvelles informations concernant le prochain Resident Evil Village lors de ce showcase qui se tiendra dans la nuit du 15 au 16 avril. À partir de minuit, Capcom partagera un nouveau trailer du huitième opus, ainsi que de nouveaux extraits de gameplay. De quoi satisfaire la curiosité de beaucoup qui attendent la sortie du titre le 7 mai prochain.

On pourrait également attendre de ce Resident Evil Showcase la date de sortie de la démo gratuite prévue pour toutes les plateformes. En janvier dernier, après le précédent Resident Evil Showcase, une démo intitulée « Maidden » avait été rendue disponible uniquement sur PS5, laissant les joueurs découvrir les alentours du château. Capcom avait par la suite promis une autre démo, cette fois ci disponible pour tous. On peut donc s’attendre à ce que cette nouvelle édition du Resident Evil Showcase donne lieu à la disponibilité de cette démo.

Capcom a également pris le soin de rappeler aux joueurs que la bêta ouverte pour le jeu RE:Verse est désormais disponible, et ce jusqu’au 11 avril 8h. Elle est disponible sur PS4, Xbox One, et PC. Pour rappel, RE :Verse est un jeu indépendant qui sera livré gratuitement avec Resident Evil Village et qui est un titre multijoueur dans l’univers de la franchise. Cette bêta est donc l’occasion pour les prochains détenteurs de Resident Evil Village de tester ses mécaniques de jeu et ainsi donner leur retour à Capcom pour d’éventuelles améliorations.