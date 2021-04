Le campus Avengers va bientôt ouvrir ses portes en Californie

Après de longs mois de fermeture, Disneyland se prépare à la réouverture. En Californie, les visiteurs pourront à nouveau fouler le sol du parc à thème dès le 30 avril prochain. Ils y découvriront une nouvelle destination, consacrée aux super-héros Marvel.

Alors que les parcs d’attractions en France gardent portes closes, aux États-Unis, Disney prépare déjà sa réouverture. Dès le 30 avril prochain, les résidents californiens pourront à nouveau se rendre dans le mythique parc d’attractions. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ils pourront bientôt découvrir le Campus Avengers. Cette nouvelle destination dans l’immense complexe met à l’honneur – comme son nom l’indique – les super-héros de l’écurie Marvel. Elle sera inaugurée dès le 4 juin prochain, soit un an après sa date de lancement initiale.

You can suit up for your next mission, recruits. Avengers Campus opens June 4, 2021 inside #DisneyCaliforniaAdventure at @Disneyland! #HeroesAssemble https://t.co/WGJm93cdjU — Marvel Entertainment (@Marvel) April 8, 2021

À l’image du Galaxy’s Edge, consacré à Star Wars, cette nouvelle zone sera composée de plusieurs attractions, boutiques et restaurants sur le thème des Avengers. En février 2020, on apprenait que la firme aux grandes oreilles planchait sur des doublures en animatronique de l’araignée sympa du quartier. Dans Spider-Man : Web Singlers, Peter Parker devrait se balancer d’immeuble en immeuble en demandant l’aide des visiteurs pour se sortir d’un mauvais pas. Les robots araignées se sont échappés. L’attraction alliera des décors réels avec des technologies 3D pour permettre une immersion totale dans l’univers du super-héros.

Here is your first look inside Avengers Campus at Disney California Adventure park, opening June 4 to California Residents at the @Disneyland Resort! More details on the Disney Parks Blog: https://t.co/588h718Bjk #HeroesAssemble pic.twitter.com/YD3fBBcSCB — Disney Parks (@DisneyParks) April 8, 2021

On retrouvera aussi Guardians of the Galaxy – Mission : Breakout ! qui est une réédition de La Tour de la Terreur. Elle a été officiellement lancée en mai 2017 aux États-Unis. Pour se restaurer, les visiteurs pourront se rendre à la Cuisine de Pym et manger des mets inspirés de l’univers d’Ant-man et la Guêpe. Enfin, à l’image des Avengers, vous pourrez déguster des Shawarmas après avoir sauvé la planète de sa destruction.

En France, il faudra s’armer de patience avant de découvrir le Campus Avengers. Initialement prévue cet été, l’inauguration aura sans doute pris un peu de retard en raison de la pandémie. Surtout que pour le moment, les parcs d’attractions n’ont pas de date de réouverture officielle.