Playboy se lance à son tour dans les NFT

Plus un jour ne passe sans qu’on entende à nouveau parler des NFT. Pour rappel, il s’agit de non-fongible tokens, ou jetons non-fongibles, des jetons cryptographiques basés sur la blockchain. Par principe, un NFT dispose d’un identifiant unique sur la blockchain, ce qui le rend infalsifiable et inaltérable. En toute logique, les NFT ont donc d’abord été plébiscités dans le monde de l’art, où la question d’authentifier une oeuvre a longuement fait débat, avant de gagner d’autres secteurs. Le NFT du premier tweet de l’histoire s’est ainsi envolé aux enchères pour la somme de 2,9 millions de dollars, tandis que cette technologie a récemment permis à de jeunes mariés d’authentifier leur amour sur la blockchain. Même McDonald’s s’y est mis en annonçant un concours pour gagner des oeuvres NFT représentant son célèbre Big Mac ou des McNuggets. En réalité, les possibilité sont infinies.

Et justement, Playboy entend bien se faire une place parmi les précurseurs de cette technologie. La société derrière le magazine emblématique créé par Hugh Hefner — dont l’édition s’est arrêtée en 2020 — annonce un partenariat avec Nifty Gateway, une plateforme consacrée à l’échange de NFT. À terme, Playboy aimerait mettre à contribution son impressionnante collection d’oeuvres en tous genres, dont des photographies, des oeuvres d’art ou des dessins, et les proposer sous la forme de NFT.

We’re excited to announce a new partnership with @niftygateway, the premiere platform for NFT art.

— Playboy (@Playboy) April 6, 2021