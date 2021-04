Casio lance une montre G-Shock inédite en hommage à la navette spatiale Columbia

L’horloger vient de dévoiler une nouvelle édition limitée de son emblématique G-Shock en collaboration avec la NASA afin de rendre hommage au lancement de la toute première navette spatiale OV-102 STS-1.

Le 12 avril 1981, le vaisseau OV-102 STS-1 Columbia décollait de la surface de la Terre, et devenait la première navette spatiale à rejoindre l’espace. 40 ans plus tard, l’horloger Casio a décidé de rendre hommage à la NASA, en imaginant une montre G-Shock aux couleurs de Columbia. Équipée d’un boîtier noir, d’un support en acier inoxydable et d’un bracelet blanc orné du drapeau américain, ce nouveau modèle DW5600NASA21-1 est accessible depuis aujourd’hui en précommande sur le site officiel de la marque. À l’arrière du boîtier, la marque a pris soin de faire graver une image de la navette spatiale, ainsi que ses dates anniversaires : 1981-2021.

40 ans de Columbia

Il y a tout juste quarante ans, les astronautes John W. Young et Robert L. Crippen prenaient place à bord de Columbia pour participer au tout premier lancement de navette spatiale de l’histoire depuis le centre spatial Kennedy. Mise en service en mars 1979, Columbia a connu quelques mésaventures, puisque si elle était censée voler 60 fois avant sa retraite, elle s’est finalement désintégrée le 1er février 2003, au moment de son entrée atmosphérique. Quatre décennies plus tard, l’exploration spatiale a considérablement évolué. Après la Lune, c’est sur Mars que se sont posés les derniers robots de la NASA. Un vol habité a récemment eu lieu afin d’acheminer le Français Thomas Pesquet et son équipage à bord de l’ISS pour une nouvelle mission, et Elon Musk travaille actuellement sur le lancement de Starship, la fusée réutilisable imaginée par son entreprise SpaceX.

Disponible en édition limitée sur le site officiel de Casio, cette nouvelle montre G-Shock peut être précommandée depuis aujourd’hui pour 140$.