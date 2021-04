Sony aimerait adapter ses licences PlayStation sur… smartphone

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir jouer à God of War en allant au travail ? Cela sera peut-être possible prochainement puisque Sony cherche à porter ses « licences les plus emblématiques » sur mobile.

Il semblerait que Sony veuille investir dans l’univers des jeux mobiles, qui est en pleine expansion depuis quelques années. En effet, l’entreprise semble avoir ouvert une campagne de recrutement au sein des PlayStation Studios afin de trouver une personne s’occupant d’adapter « les licences les plus populaires » aux mobiles. Cette personne devra développer une stratégie sur trois ou cinq ans. Pour le moment, aucun indice sur les franchises concernées, et la fiche de poste ne mentionne pas de titre précis, mais cela promet déjà plusieurs jeux mobiles. Parmi les franchises PlayStation, on peut d’ores et déjà penser aux jeux d’action-aventure Horizon Zero Dawn, God of War, ou encore Uncharted.

Les jeux mobiles et jeux consoles : deux mondes bien différents

Pour créer des jeux mobiles à partir de ses licences les plus réputées, Sony devra faire l’impasse sur les prouesses graphiques et de performances pour proposer un jeu accessible au plus grand monde, tant sur les mécanismes que sur l’accessibilité de l’histoire. En portant quelques-unes de ses franchises les plus populaires sur mobiles, Sony pourrait davantage explorer les différents mécanismes possibles ainsi qu’élargir considérablement son public. Il existe déjà un grand nombre de jeux consoles ou PC qui ont été portés sur mobiles et qui connaissent désormais un succès phénoménal.

C’est le cas de Fortnite, Among Us, Genshin Impact, PUBG, et la liste continue de s’allonger. Les jeux mobiles sont également une source de revenus supplémentaire grâce aux achats intégrés qui sont bien plus pertinents que sur console. Cependant, pour faire en sorte que cette stratégie fonctionne, il faudra que Sony trouve un équilibre entre l’originalité de la licence en elle-même, les achats in-game et l’intégration des mécanismes mobiles au jeu.