Galaxy Z Fold 3 : le futur smartphone pliant livre ses secrets

Les rumeurs commencent à s’accumuler à propos du Galaxy Z Fold 3, prochain smartphone pliant de Samsung. Le média sud-coréen The Elec, réputé pour sa fiabilité, nous livre de nombreux détails dont une partie de sa fiche technique et envisage une date de présentation qui pourrait avoir lieu plus tôt que prévu.

Une fiche technique un peu moins premium ?

Samsung pourrait revoir certaines caractéristiques techniques à la baisse sur le Galaxy Z Fold 3. Néanmoins, cela serait une concession à faire afin d’avoir droit à des fonctionnalités inédites. The Elec explique ainsi que la batterie du Z Fold 3 pourrait perdre 120 mAh par rapport au Galaxy Z Fold 2, et ainsi passer à 4 380 mAh. Ce n’est pas une si grande perte, mais cela peut sembler peut pour un appareil qui s’utilise principalement en mode tablette, et dont le grand écran est forcément plus demandeur en énergie.

Pour compenser cette perte de batterie, Samsung rognerait également sur la taille de l’écran externe, qui passerait de 6,2 pouces sur le Galaxy Z Fold 2 à seulement 5,4 pouces sur le Galaxy Z Fold 3, avec la même définition Full HD+ et le même ratio. En faisant cela, l’autonomie resterait identique, et Samsung espère ainsi rendre son appareil un peu moins imposant en main. L’écran interne, quant à lui, mesurerait 7,55 pouces, mais un leaker affirme sur Twitter que le Galaxy Z Fold 3 aurait plutôt le droit à une dalle flexible de 7,7 pouces au format 4:3:2, laquelle serait capable de se déplier en trois parties à l’aide de deux charnières. Celui-ci précise également que cette dalle utiliserait la technologie LTPO, qui lui permettrait de faire varier son taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz.

Except the Z Fold3 outer screen size which I haven't heard just yet, rest are match perfectly with what I heard and leaked (refering to the Z phones, and I haven't heard anything about OPPO/vivo foldable phones) pic.twitter.com/na9lbbtzs8 — CEO of Chun Corp (Tet forever) (@chunvn8888) April 6, 2021

Une sortie précoce ?

L’année dernière, Samsung avait dévoilé son Galaxy Z Fold 2 au cours de l’événement de présentation du Galaxy Note 20. Néanmoins, puisque la firme a confirmé qu’aucun Galaxy Note n’était prévu cette année, la date de sortie du nouveau smartphone pliant est incertaine. Comme l’indique The Elec, Samsung pourrait ainsi prendre un peu d’avance sur son calendrier — comme la firme l’avait fait avec le Galaxy S21 — et présenter son Galaxy Z Fold 3 dès le mois de juillet. Par ailleurs, le média sud-coréen note que l’appareil devrait se doter à la fois d’un S-Pen et d’un tiroir intégré destiné à l’accueillir, enterrant un peu plus l’ancienne gamme Note dans le cimetière des anciennes gloires du monde du smartphone.