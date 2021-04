Clubhouse : Au tour de Reddit de tester une fonctionnalité de chat vocal

Malgré une popularité restreinte due à son système d’invitation et à sa présence exclusive sur les appareils iOS, Clubhouse opère une petite révolution sur le marché des réseaux sociaux. L’application exploite en effet une fonctionnalité jusqu’alors très peu mise en avant sur Internet : les conversations audio. La formule est gagnante, puisqu’en l’espace de quelques mois, Clubhouse a bénéficié d’une popularité exponentielle, aidée notamment par la présence de plusieurs célébrités, dont Elon Musk et Mark Zuckerberg. Face à ce succès, bon nombre de plateformes ont aussi voulu tenter leur chance sur le marché de l’audio. Après Facebook, qui dévoilait récemment Hotline, ou encore LinkedIn, qui veut lui aussi s’imposer en organisant des conférences audio à destination des professionnels, c’est au tour du réseau social Reddit d’entrer en jeu.

Selon les informations du site Mashable, Reddit serait en effet en train de préparer l’arrivée d’une fonctionnalité de chat audio similaire à celle de Clubhouse. L’entreprise n’a pas encore communiqué sur cette nouveauté, ce qui sous-entend que l’outil ne devrait pas arriver tout de suite chez les utilisateurs. Pour autant, l’ajout d’un chat vocal pourrait ajouter un vrai bénéfice à Reddit, en permettant à la plateforme de diversifier son contenu tout en augmentant son trafic. Pour rappel, le réseau social se présente aujourd’hui comme un forum géant, et propose aux internautes d’aborder un nombre incalculable de topics via les subreddits, allant des conseils boursiers (qui ont mis en péril Wall Street tout entier), aux gifs de cuisine en passant par les sujets plus NSFW (not safe for work, littéralement à éviter de regarder au bureau devant vos collègues).