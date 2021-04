Discords va bloquer les serveurs pornographiques sur iOS

Alors que la plupart des contenus NSFW identifiés par la plateforme sont déjà soumis à une limite d’âge, Apple voudrait les interdire depuis ses appareils.

La pornographie ? Très peu pour Apple. L’entreprise à la Pomme a récemment officialisé l’interdiction des serveurs Discord étiquetés NSFW sur les appareils iOS. Jusqu’alors, les channels les plus “sensibles” avaient l’obligation d’être estampillés Not Safe for Work (“à ne pas regarder au bureau”) par leurs créateurs, ce qui soumettait leur accès à une limite d’âge fixée à plus de 18 ans. Désormais, même les internautes majeurs et vaccinés ne pourront plus profiter de ces serveurs depuis leur iPhone, rapporte ainsi le site de The Verge. L’accès au contenu NSFW restera possible, mais uniquement via les versions web et Android de la plateforme.

Discord rappelle ses créateurs à l’ordre

Suite aux nouvelles décisions prises par Apple, qui voudrait aussi faire interdire les paiements tiers depuis son App Store, Discord a ainsi opéré un vaste rappel à l’ordre auprès de ses utilisateurs : les créateurs de serveurs NFSW n’ont plus que quelques jours pour se signaler, sous peine de quoi la plateforme tranchera à leur place. Une décision qui pourrait pousser les adeptes de la Pomme à switcher pour Android, ou plus drastiquement signer la fin de Discord. Quelques années en arrière, Tumblr avait lui aussi, été contraint de retirer son contenu pornographique — et plus largement érotique, pour se conformer aux exigences d’Apple en 2018. Une décision qui avait mené à la chute du réseau social, depuis racheté par Automattic, l’éditeur de WordPress. À noter que comme sur Tumblr, cette nouvelle réglementation pourrait aussi affecter les communautés artistiques, qui avaient trouvé sur Discord un lieu d’échange privilégié pour le partage et l’échange de créations NSFW.