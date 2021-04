Avec PureRAW, DxO cherche à vous fournir les meilleurs fichiers RAW possibles, pour une retouche facilitée sur Photoshop ou Lightroom.

Vous avez sans doute déjà entendu parler de DxO, cette société française qui, à chaque sortie d’un smartphone, teste ses capacités photo, lui attribue une note et le place dans un classement suivi dans le monde entier. Récemment, c’est ainsi que le Xiaomi Mi 11 Ultra s’est hissé à la première place du classement des meilleurs photophones. Mais DxO, c’est aussi des logiciels d’édition photo, comme PhotoLab 4 ou encore Nik Collection 3. L’entreprise vient justement de lancer une nouvelle solution pour les photographes, baptisée PureRAW, et qui devrait plaire à ceux qui shootent en RAW.

Plutôt que de chercher à faire basculer les utilisateurs des solutions d’Adobe vers ses propres logiciels, DxO a cette fois eu l’idée de se glisser dans la chaîne de production, entre le moment où l’on déverse ses photos sur son ordinateur et celui où on les importe dans Photoshop ou Lightroom. Mais à quoi bon rajouter une étape supplémentaire, me direz-vous ? Tout simplement pour « purifier » ses RAW, et ainsi se faciliter le travail en post-production.

Ainsi, PureRAW va faire divers ajustements afin de vous permettre de travailler sur un RAW sans défaut, ou presque. Le logiciel va supprimer automatiquement le bruit numérique avec un niveau de qualité vanté comme « exceptionnel » à l’aide de l’intelligence artificielle DeepPRIME. PureRAW débarrasse également vos images des défauts résiduels des optiques, comme la distorsion, le vignetage indésirable, les aberrations chromatiques ou encore le manque de piqué. Le logiciel va également améliorer la plupart des aspects de l’image, dont l’exposition, la netteté, les textures, le bokeh… En définitive, on se retrouve avec un fichier semblable à un JPEG en apparence, sauf qu’il s’agit bien d’un DNG, disposant des caractéristiques idéales pour être édité dans Photoshop ou Lightroom.

PureRAW de DxO est disponible dès à présent par ici au prix de 89,99€ jusqu’au 31 mai 2021, avant de passer à 129€. Il est disponible aussi bien sur Windows et sur Mac.