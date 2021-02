Apple ProRAW : qu’est-ce que c’est et comment s’en servir ?

Avec iOS 14.3 et l’iPhone 12 Pro, Apple a introduit un tout nouveau format : l’Apple ProRAW, qui nous promet une plus grande latitude dans la retouche de nos photos. Comment fonctionne-t-il et comment s’en servir ?

Lorsque Apple a présenté l’iPhone 12, en octobre 2020, la firme a clairement vanté l’une de ses nouvelles fonctionnalités pour distinguer ses deux gammes, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro. Les modèles Pro sont, en effet, compatibles avec le format ProRAW, finalement débarquée avec iOS 14.3. Il s’agit, dans les faits, d’un format RAW comme le connaissent très bien les photographes pour avoir une flexibilité plus importante durant leurs retouches, a contrario des traditionnels formats JPEG ou HEIF habituellement utilisés par Apple sur ses iPhone, et qui finissent inévitablement par détruire une partie des détails de l’image.

Mais puisque Apple améliore grandement la qualité des clichés issus de l’iPhone avec ses algorithmes (comme le Deep Fusion ou encore le Smart HDR) tirant partie de la puissance de ses puces mobiles, il y a une grande subtilité entre un RAW classique, tel qu’il peut être livré en shootant avec un appareil photo, et un ProRAW sur l’iPhone 12 Pro. Dans les faits, le ProRAW inclut non seulement le RAW du cliché capturé avec l’iPhone, mais également les différentes modifications des algorithmes d’Apple. De ce fait, on dispose bien d’un fichier .dng somme toute plutôt standard, et éditable comme un RAW traditionnel, mais celui-ci a déjà été retravaillé par les algorithmes de la Pomme. En bref, on n’a pas non plus un cliché brut issu du capteur, qui serait, au vu de sa taille minuscule, médiocre. Le ProRAW est donc une petite révolution pour les photographes professionnels et semi-professionnels qui pourront enfin exploiter leur iPhone comme un véritable outil de travail, capable de fournir les mêmes formats dont ils ont l’habitude.

In case you missed it: ProRAW is uh, very good. https://t.co/lFh5OoXI6H — Halide (@halidecamera) December 14, 2020

Pour poster du contenu sur les réseaux sociaux, par exemple (mis à part si une retouche drastique y a été appliquée), il parait superflu d’utiliser ce mode. Aussi, il est très gourmand en données : 25 Mo environ, quand un cliché HEIF pèse généralement 2 Mo. Voici quelques exemples, avec ProRAW (et donc, brut) et en JPEG. On voit bien à quel point la photo en ProRAW fourmille de détails par rapport à son équivalent en JPEG, qui semble plus flatteur à l’oeil mais qui comporte quant à lui quelques zones brûlées (sur la pyramide du Louvre, notamment), lesquelles seraient irrattrapables en post-production.

ProRAW à gauche, JPEG à droite

Austin Mann, un photographe, a également dévoilé un exemple particulièrement parlant sur l’intérêt du ProRAW (à gauche), notamment sur des photos où l’on voit un ciel étoilé comparé à un cliché HEIC plus classique (à droite). On vous laisse juge.

Pour utiliser le format ProRAW, vous devez inévitablement utiliser soit un iPhone 12 Pro, soit un iPhone 12 Pro Max, les deux seuls appareils compatibles à ce jour chez Apple. L’option se trouve dans les réglages d’iOS, dans la section Appareil Photo, puis « Formats », et enfin « Apple ProRAW ». En l’activant, vous la retrouverez ensuite directement dans l’app Appareil Photo, en haut à droite. Néanmoins, sachez que le réglage n’est pas conservé, et, à chaque fois que vous retournerez dans l’Appareil Photo, il faudra à nouveau la cocher pour shooter en ProRAW (ou sélectionner l’option « Conserver les réglages » dans les réglages d’iOS). Aussi, vous devez savoir que, si vous avez l’habitude de capturer des Live Photos (ces images qui contiennent un morceau de vidéo lorsqu’on reste appuyer dessus), le ProRAW n’est tout simplement pas compatible. Aussi, s’il est bien possible de capturer des rafales en ProRAW, ces images seront enregistrées en JPEG dans la galerie de l’iPhone.

Le ProRAW nous prouve en tout cas qu’il est parfaitement possible de conserver les miracles produits par la computational photography – soit l’algorithme au service de l’amélioration de l’image – et des méthodes plus traditionnelles comme les retouches sur un format RAW. Il tend évidemment à s’améliorer au fil des mises à jour, et certainement, à se généraliser dans bien d’autre produits Apple.