Mercedes officialise sa berline électrique EQS, avec 770 km d’autonomie

Puissante, futuriste mais surtout très autonome, la nouvelle berline électrique Mercedes EQS pourrait s’imposer comme la concurrente directe de la Tesla Model S d’Elon Musk.

En marge du géant Tesla, le constructeur Mercedes savait qu’il était particulièrement attendu cette année sur le marché de l’électrique. Après plusieurs teasers dévoilés au compte-goutte ces derniers mois, la marque allemande a présenté hier sa nouvelle berline électrique EQS par le biais d’un communiqué de presse et d’une courte vidéo de présentation sur les réseaux sociaux. Un monstre d’autonomie annoncé, puisque le véhicule électrique promet un champ d’action record de 770 km avant de nécessiter le moindre chargement. Une autonomie largement supérieure à celle de la Tesla Model S Grande Autonomie (663 km), mais en dessous de la nouvelle Tesla Model S Plaid+ prévue fin 2021, et qui promet déjà d’atteindre les 837 km entre deux recharges.

Pour sa nouvelle berline électrique, Mercedes voit grand, en proposant deux modèles distincts : d’un côté la EQS 450+, dotée d’une transmission à propulsion, et capable de passer de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes grâce à son moteur 333 chevaux. De l’autre, la EQS 580 4Matic, équipée quant à elle de 4 roues motrices et de 523 chevaux, capable d’atteindre les 100 km/h en 4,3 secondes. Deux bêtes résolument haut de gamme, qui devraient rapidement s’accompagner d’une version EQS Performance de 760 ch, a promis la marque, sans toutefois préciser de délai. À noter que l’ensemble de la gamme EQS devrait être compatible avec la recharge rapide 200 kW en courant continu, ce qui lui permettra de regagner 300 km d’autonomie en seulement 15 minutes dans des conditions de charge optimales. Un abonnement au réseau européen de charge rapide Ionity sera d’ailleurs être offert par Mercedes au moment de l’achat précise l’entreprise. Boostées à l’intelligence artificielle, la gamme EQS bénéficiera aussi d’une flopée d’outils connectés destinés à améliorer la conduite, notamment grâce à l’Hyperscreen MBUX présenté un peu plus tôt cette année, et qui sera disponible en option.

Le constructeur n’a pas encore annoncé de prix officiel pour ses deux nouvelles EQS 450+ et 580 4Matic, ni aucune date de sortie. Encore un peu de patience, cela ne devrait plus tarder.