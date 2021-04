Resident Evil Village : trailer, démo jouable… toutes les annonces de Capcom

Capcom s’est démené pour offrir aux fans de la licence toutes les dernières infos concernant le jeu et son univers dans son showcase.

Le Resident Evil Showcase s’est déroulé dans la nuit du 15 au 16 avril et, comme d’habitude, Capcom avait réservé de belles surprises aux fans de la licence Resident Evil. Tout d’abord, un nouveau trailer inédit a été dévoilé !

Dans cette nouvelle vidéo, on peut voir de nouveaux ennemis ressemblant plus ou moins à des loups mutants, ainsi que de nouveaux personnages en action. C’est le cas de Heisenberg, l’homme que les fans avaient déjà pu apercevoir lors du précédent Resident Evil Showcase. Les fans de Lady Dimitrescu peuvent se ravir de pouvoir observer son côté vampirique lorsqu’elle boit le sang d’Ethan Winters. On peut également y découvrir de nouveaux environnements de jeu comme le souligne Capcom : « On peut, entre autres, y découvrir des indices sur une immense usine souterraine produisant de multiples créatures humanoïdes, et sur un vaste lac artificiel dissimulant à peine ce qui semble être un monstre aquatique colossal ».

La démo jouable disponible le 2 mai… sauf pour Playstation

En plus du nouveau trailer, Capcom a également levé le voile sur la prochaine démo jouable disponible pour toutes les plateformes. Celle-ci arrivera le 2 mai, soit quelques jours avant la sortie officielle de Resident Evil Village sur consoles et PC. La démo sera limitée à 60 minutes et les joueurs pourront découvrir les zones du château et du village pendant ce temps imparti. En ce qui concerne les joueurs sur PlayStation, jouer à la démo s’avère un peu plus complexe que pour les autres. Ils bénéficient d’un accès anticipé un peu spécial. « Ils disposeront d’une fenêtre de 8 heures pour jouer 30 minutes à chaque section. La première date proposera la partie « village » à partir du 18 avril à 19 h (heure française) avec une option de téléchargement anticipé à partir du 16 avril à 01h00 (heure française). Une deuxième date proposera la partie « château » à partir du 25 avril à 19 h (heure française) avec également une option de téléchargement anticipé à partir du 16 avril à 01h00 (heure française) ».

Capcom a aussi dévoilé le retour du mode de jeu « The Mercenaries » qui permettra aux joueurs de profiter un peu plus de Resident Evil Village après avoir fini l’aventure d’Ethan Winters. Le mode de jeu sera débloqué à la fin de la campagne principale. Capcom explique que « les joueurs doivent remplir des objectifs toujours plus exigeants avant la fin du temps imparti. Le marchand de la campagne principale, aussi appelé The Duke, apparaît dans ce mode, proposant des armes et des améliorations pour aider les joueurs à relever les défis. Ils peuvent aussi acquérir des capacités qui améliorent leurs armes ou leurs talents physiques. Il appartiendra à chacun d’établir une stratégie pour déterminer quelle configuration sera la plus efficace pour chaque objectif ».

Capcom, qui fête les 25 ans de la licence Resident Evil cette année, est également revenu sur d’autres événements liés à la franchise afin de célébrer cet anniversaire. L’entreprise a notamment dévoilé une nouvelle bande-annonce pour la série animée RESIDENT EVIL : Infinite Darkness qui sortira sur Netflix. De plus Capcom rappelle aux fans que Resident Evil 4 va également bientôt faire son entrée dans le monde de la réalité virtuelle avec un portage prévu pour Oculus Quest 2.

