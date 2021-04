Microsoft Edge 90 propose désormais la protection enfant

Parmis les nouveautés notables de Microsoft Edge 90, l’entreprise semble avoir fait de la protection de l’enfance l’une de ses priorités

Les enfants sont de plus en plus actifs sur Internet. Alors plutôt que de se contenter d’un contrôle parental restrictif, Microsoft Edge semble avoir plutôt fait le choix de l’accompagnement. Comme sur Netflix avec son nouveau mode Enfant, le navigateur propose désormais deux espaces adaptés, respectivement dédiés aux enfants de 5 à 8 ans et à ceux de 9 à 12 ans. Pour les activer, il suffit simplement de se rendre dans le sélecteur de profil, puis de choisir “Mode enfant”. Le retour à Edge “classique” est ensuite possible via le même biais, à condition de s’identifier avec un mot de passe, afin d’éviter que nos chères têtes blondes ne quittent l’espace qui leur est dédié trop facilement.

Des recherches sécurisées, et facilitées

Bien décidé à faire d’Internet un safe space pour les enfants, Edge a ainsi mis en place plusieurs outils destinés à faciliter leur navigation. L’ensemble des contenus pour adultes est évidemment proscrit par le moteur de recherche Bing SafeSearch, et les parents peuvent également aller plus loin, en définissant une liste blanche de 70 sites autorisés, que les enfants pourront visiter de manière autonome. Pour le groupe 9-12 ans, une version enfant de notre bon vieux MSN sera mise à disposition, tandis que l’affichage des actualités sera centré sur les sciences, les animaux, ou tout contenu susceptible de les intéresser.

En marge de l’apparition du Mode enfant, Microsoft Edge a également annoncé l’arrivée d’une nouveauté destinée à faciliter nos recherches au sein de l’historique de navigation. Ainsi, au lieu de rechercher pendant 20 minutes la référence de ce livre repéré sur Amazon hier lorsque vous faisiez du shopping, il sera simplement possible de rechercher “livre vu hier” sur la plateforme pour tenter de le retrouver. Un moyen pour l’entreprise, de faire en sorte que nos recherches ressemblent davantage au langage naturel. Enfin, l’entreprise a annoncé via le déploiement de Microsoft Edge 90, l’arrivée du Moniteur de mots de passe, qui est désormais accessible à tous après une première phase de test en janvier. Comme sur Google Chrome avec le Check-Up Sécurité, ce dernier devrait nous permettre de savoir si l’un de nos mots de passe a été compromis.